Farmacity inaugura su farmacia número 300 y celebra 29 años de crecimiento en la Argentina

La apertura en la peatonal Florida marca un nuevo hito para la red de farmacias más importante del país, que abrió su primera tienda en 1997

Farmacity inauguró su farmacia número 300, ubicada en Florida 256, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La apertura representa un hito para la compañía que cuenta con una historia de casi tres décadas de crecimiento sostenido en Argentina y pone en valor su propuesta que integra acceso a la salud y el bienestar, atención profesional y servicios.

Farmacity fue fundada en 1997 y abrió su primera farmacia en el microcentro porteño. Desde entonces amplió su presencia de manera progresiva hasta alcanzar la red actual de tiendas físicas en 15 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y Uruguay. Además, cuenta con un ecommerce que permite acercar su propuesta a millones de personas en gran parte del territorio nacional.

Sebastián Miranda, CEO de Farmacity, afirmó: "La apertura de la farmacia número 300 es un hito que simboliza casi 30 años facilitando el acceso a la salud y el bienestar a millones de personas. Somos una compañía que evoluciona permanentemente los puntos de atención para que sean cada vez más cercanos, integrados y orientados al cuidado, donde combinamos el expertise de nuestros profesionales de la salud, la calidad de servicios y la tecnología para ofrecer la mejor experiencia".

La historia de crecimiento de Farmacity está vinculada con la generación de empleo y el desarrollo de quienes integran el sistema de salud. Actualmente, la compañía es el principal empleador de farmacéuticos del país con más de 750 profesionales, y cuenta además con 230 enfermeros que desempeñan un rol central en la atención primaria de la salud y el asesoramiento de los pacientes.

Farmacity inauguró su local número 300. Foto gentileza Farmacity

"En Farmacity evolucionamos el rol de la farmacia desde que iniciamos nuestro camino en 1997 y, casi 30 años después, seguimos con la misma vocación. En ese entonces, las farmacias esencialmente dispensaban medicamentos, y hoy brindamos servicios y atención primaria de la salud. Si antes pensábamos en el paciente y su adherencia al tratamiento, hoy también pensamos en la prevención de enfermedades y el acompañamiento cercano y personalizado. La innovación forma parte de la identidad de la compañía, por eso ya estamos ideando cómo serán nuestras farmacias en los próximos 30 años", sostuvo Mariana Ibero, sponsor de Farmacity.

La presencia de profesionales capacitados contribuye a garantizar el acceso seguro a medicamentos, fortalecer la adherencia a los tratamientos y promover hábitos de cuidado y prevención. Al mismo tiempo, consolida a la farmacia como un punto de atención cada vez más relevante y frecuente dentro del sistema de salud por su cercanía, accesibilidad y capacidad de orientación.

La transformación de la propuesta de valor de Farmacity también se refleja en los más de 110 Gabinetes de Salud que tiene en 11 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Estos espacios ubicados dentro de las farmacias son atendidos por enfermeros que brindan aplicación de inyectables y vacunas, toma de presión arterial y saturación de oxígeno, pruebas de reacción alérgica contra antibióticos, curaciones planas, medición del índice de masa corporal, y muchos servicios más relacionados a la atención primaria de la salud.

Con más de 8.400 colaboradores en Argentina, Farmacity brinda acompañamiento a millones de pacientes y clientes con una experiencia cada vez más integrada, cercana y orientada al bienestar. La apertura de la farmacia número 300 resume un proceso de crecimiento sostenido construido a lo largo de casi tres décadas y reafirma el compromiso de la compañía con la salud y el bienestar de las personas.