ARCA elimina las facturas de papel: cuáles son las fechas límite para el Monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó las reglas de facturación para determinados pequeños contribuyentes y fijó un esquema obligatorio para abandonar el uso habitual de comprobantes en papel. La medida, oficializada mediante la Resolución General 5893/2026, dispone una implementación gradual de la facturación electrónica como modalidad ordinaria de registro.

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, la emisión digital pasará a ser el mecanismo principal para documentar ventas o servicios en los sectores alcanzados. Por su parte, los talonarios impresos tradicionales ya no podrán utilizarse de forma libre y quedarán restringidos exclusivamente a situaciones de contingencia técnica o fallas operativas en los sistemas.

Cronograma oficial y fechas límite para dejar las facturas impresas

El calendario fijado por el organismo recaudador establece dos etapas centrales según la categoría tributaria y la condición frente al impuesto de cada pequeño contribuyente:

1° de noviembre de 2026 : comienza la obligación para los inscriptos en el Monotributo Social y para quienes integran el Régimen de Monotributo Promovido.

1° de marzo de 2027: será el turno de los contribuyentes registrados en el esquema de sujetos no alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cabe destacar que el cambio de modalidad no altera la condición impositiva de los usuarios ni implica una recategorización automática. De este modo, los pequeños contribuyentes continuarán emitiendo comprobantes clase C, pero deberán canalizarlos a través de los canales digitales oficiales.

Puntos de venta de oficio, el Facturador y el uso de los talonarios restantes

Para aquellos usuarios que no cuenten con un punto de venta electrónico habilitado al momento de iniciarse la obligación, la ARCA podrá realizar el alta de oficio. El sistema registrará automáticamente la opción "Factura en línea - Monotributo" dentro del servicio "Comprobantes en línea", vinculándola al domicilio fiscal declarado para evitar demoras en la operatoria comercial.

Las gestiones electrónicas pueden realizarse desde la web institucional o mediante la aplicación móvil "El Facturador", habilitada para operar desde celulares y tablets. En cuanto a las facturas impresas que aún conserven los contribuyentes, no podrán usarse como canal habitual después de la fecha límite, incluso si mantienen el Código de Autorización de Impresión (CAI) vigente, quedando limitadas de forma estricta a casos de fuerza mayor.