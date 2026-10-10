Chau peaje en efectivo: nuevas rutas que sumaron la tecnología TelePASE en todo el país

La red TelePASE incorporó en las últimas semanas una importante cantidad de peajes en los que se podrá abonar directamente con el tag: cuáles son

El sistema de cobro dinámico de peajes continúa su proceso de expansión integral a lo largo de los principales corredores viales de la Argentina. Tras una serie de disposiciones de la Secretaría de Transporte de la Nación y la posterior adhesión de diversas empresas concesionarias, el servicio de TelePASE sumó una amplia nómina de tramos, rutas nacionales y autopistas en distintas provincias. La medida busca agilizar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y erradicar progresivamente el cobro en efectivo en las estaciones de peaje.

La ampliación del servicio abarca corredores estratégicos del Litoral, el Centro, el Noroeste (NOA) y Cuyo. Con esta actualización, los automovilistas y transportistas registrados en la red oficial podrán transitar por las cabinas habilitadas utilizando un único dispositivo electrónico (tag) adherido al parabrisas, sin necesidad de detener la marcha ni realizar trámites adicionales en cada provincia.

Los nuevos peajes y rutas que incorporaron TelePASE

Según la información oficial, las concesiones que se integraron plenamente a la red abarcan las siguientes trazas y estaciones:

Arco Portuario S.A.U.: Ruta Nacional N° 9 (Estación de Peaje Lagos), Ruta Nacional N° 33 y Ruta Nacional N° A-008.

Covicen S.A.: Ruta Nacional N° 9 (Estaciones de peaje Carcarañá y James Craik), Ruta Nacional N° 19 (Estación Franck) y Ruta Nacional N° 34 (Estación San Vicente).

Autovía al Norte S.A.U.: Ruta Nacional N° 34 (Estaciones de peaje Ceres y Fernández).

Autovía del NOA S.A.: Ruta Nacional N° 9 (Estaciones La Florida y Molle Yaco), Ruta Nacional N° 34 (Estación Cabeza de Buey), junto a las rutas RN N° 66, RN N° 1V66 y RN N° A-016.

Corredor Litoral S.A.: Ruta Nacional N° 12 (Estación Riachuelo) y Ruta Nacional N° 16 (Estaciones Puente General Belgrano y Makallé).

Camino Selva S.A.: Ruta Nacional N° 12 (Estaciones Ituzaingó, Santa Ana y Colonia Victoria) y Ruta Nacional N° 105.

Caminos del Aconcagua S.A.: Ruta Nacional N° 7 (Estación de peaje La Paz, Mendoza).

Mesopotámico S.A.: Rutas Nacionales N° 12 y N° 18.

Vías del Paraná Medio S.A.: Ruta Nacional N° 11.

TelePASE paso a paso: cómo solicitarlo y medios de pago disponibles

Adherirse al sistema es un trámite gratuito que se realiza de forma 100% digital. Los usuarios pueden solicitar su dispositivo ingresando al sitio web oficial (www.telepase.com.ar) o a través de la aplicación de Mercado Pago. El lector puede enviarse al domicilio del titular o retirarse en cualquiera de los más de 300 puntos de colocación habilitados en el país. Una vez instalado en el parabrisas (o en la óptica/deflector en el caso de las motocicletas), la habilitación definitiva en la red demora entre 72 y 96 horas hábiles.

En cuanto al abono de las pasadas, el sistema admite múltiples canales de pago automatizados: débito automático con tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American Express o Cabal), tarjetas de débito Visa, pago por billetera virtual desde MODO y la modalidad prepaga mediante el saldo de Mercado Pago. Para vehículos extranjeros que ingresen al país, el registro web exige la carga de la patente internacional y una tarjeta de crédito internacional asociada para el cobro.