Gerente de banco explicó cómo funcionan los Fondos de Asistencia Laboral

Tras la reciente reglamentación de la ley de modernización laboral, las empresas en la Argentina comenzaron a implementar el Fondo de Asistencia Laboral, una nueva herramienta financiera diseñada para gestionar las contingencias de recursos humanos y previsiones indemnizatorias dentro de las organizaciones. El mecanismo permite canalizar una porción de las contribuciones patronales mensuales vigentes hacia un activo financiero específico que genera rendimientos y respalda los compromisos futuros del balance corporativo.

En declaraciones radiales a Splendid AM 990, Sebastián Di Nucci, gerente de Inversión del Banco Ciudad —una de las entidades financieras habilitadas para la recepción y administración de estos recursos—, destacó el impacto del instrumento dentro de las organizaciones: "Es positivo que bajo esta ley de modernización laboral, hoy las empresas con parte de lo que pagan los aportes mensuales patronales, se capitaliza en lo que va a ser una nueva inversión dentro del balance de las empresas".

Un patrimonio inembargable destinado exclusivamente al pago de desvinculaciones

Una de las características salientes de la herramienta radica en su especificidad operativa y en el marco de protección jurídica que otorga a las compañías ante contingencias o demandas. El dinero administrado opera como un patrimonio separado que libera a la caja diaria de la empresa del impacto repentino que generan los costos de reducción o recambio de personal.

"El Fondo de Asistencia Laboral se va a usar únicamente para las desvinculaciones o el pago indemnizatorio que tengan con sus empleados", aclaró Di Nucci sobre el destino de los fondos. Asimismo, remarcó dos aspectos normativos clave para el resguardo corporativo: "Esa es la única característica de este Fondo, va a ser inembargable, y cuando lo recibe el Banco Ciudad, que es la entidad habilitada, va a estar invirtiendo ese Fondo". El objetivo contable de la estrategia es lograr calzar este activo en constante rendimiento con la evolución del pasivo por despidos que figura en los balances.

Estrategia de inversión: rendimientos por encima de la inflación con baja volatilidad

Al detallar los instrumentos financieros habilitados por la regulación para componer las carteras de estos fondos, el ejecutivo de la entidad bancaria enumeró alternativas de bajo riesgo crediticio: "Los instrumentos elegibles para este tipo de fondos son bonos soberanos, letras del Tesoro, también pueden participar bonos provinciales únicamente de la mejor categoría".

Finalmente, respecto a la meta de rentabilidad trazada para preservar el poder adquisitivo de los aportes empresariales, Di Nucci fijó las pautas de rendimiento previstas por la banca pública: "Vamos a estar buscando ganar inflación más un margen, después depende de la dinámica que tenga en el mes a mes las inversiones, pero hoy sí se puede alcanzar ese objetivo con un ancla muy importante que es manejarlo con la menor volatilidad posible", concluyó.