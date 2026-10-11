Contundentes números de la SRT: cuántas empresas cerraron en el país durante julio

El tejido empresarial argentino volvió a registrar una contracción en el mercado laboral formal durante el séptimo mes del año. De acuerdo con el último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de empresas empleadoras con al menos un trabajador registrado en el país se ubicó en 480.067 firmas en julio, lo que representó una pérdida neta de 948 empresas respecto a junio (cuando se contabilizaban 481.015). Con este resultado, el indicador completó una racha negativa de 18 meses consecutivos de caída, acumulando saldos mensuales en rojo de manera ininterrumpida desde febrero de 2025.

Al analizar las variaciones interanuales e históricas, el informe de la SRT refleja la profundidad del retroceso a lo largo de las distintas comparaciones:

Variación mensual (Julio 2026 vs. Junio 2026): Se dio de baja a 948 empleadores, registrando un descenso del 0,2%.

Acumulado en el año (Julio 2026 vs. Diciembre 2025): Las bajas suman 9.682 empresas, lo que implica una reducción del 2,0%.

Variación interanual (Julio 2026 vs. Julio 2025): La pérdida alcanza las 15.475 firmas, representando una contracción del 3,1%.

Evolución en la gestión de LLA (Julio 2026 vs. Diciembre 2023): Desde la asunción de Javier Milei se perdieron 32.290 empresas empleadoras, equivalente a un recorte del 6,3%.

Caída desde el pico máximo (Enero 2024): Frente al techo histórico de la serie (514.204 firmas), el saldo negativo asciende a 34.137 empresas (-6,6%).

La velocidad de este fenómeno supera incluso al período de la pandemia de COVID-19, donde la pérdida de empresas entre febrero de 2020 y septiembre de 2021 ascendió a 21.405 firmas (un recorte inferior al 5%).

Sectores más golpeados y la explicación técnica de la SRT

Aunque la SRT no publicó el detalle desagregado específico de julio, los datos acumulados hasta el primer semestre del año señalan que las ramas de actividad más afectadas por las bajas de empleadores son el comercio, la industria y el sector agropecuario, sectores que hasta junio concentraban de forma conjunta 15.353 cierres dentro del registro. Respecto a los motivos detrás de la caída de la cobertura, el propio organismo matizó en su informe que una menor cantidad de empleadores no responde exclusivamente a cierres definitivos de persianas: "Una menor cantidad de empleadores cubiertos puede responder a cierres efectivos, pero también a reorganizaciones, cambios de CUIT, modificaciones en la nómina, rescisión de contratos o cambios en la modalidad de organización laboral", aclarando que las estadísticas del sistema "no permiten atribuir una causa específica a cada baja".

Desde la mirada económica analítica, especialistas como Hernán Bergstein (profesor de la Universidad Nacional de Lanús) atribuyen la tendencia al impacto de las importaciones a bajo costo sobre las pymes industriales, la caída del poder de compra salarial que deprime la demanda interna y el recorte de proveedores del Estado por el ajuste fiscal. Por su parte, la postura oficial manifestada por el presidente Javier Milei sostiene que una parte sustancial de las bajas corresponde a emprendimientos de una sola persona o unipersonales más que a estructuras fabriles, remarcando a su vez que el empleo y el consumo se mantienen en niveles positivos dentro de los indicadores generales de la