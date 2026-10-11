Europa aplicará nuevas normas de equipaje de mano para viajeros en avión: cómo será

La Unión Europea realizó una importante reforma en los derechos de los pasajeros de aerolíneas, aunque los cambios se aplicarán dentro de un año

Viajar en avión por el continente europeo cambiará sus reglas de juego en el mediano plazo. El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo provisional para actualizar la legislación de derechos de los pasajeros aéreos —la primera reforma de gran escala desde 2004—, garantizando el derecho a transportar más equipaje de mano dentro de la tarifa básica y sin costos adicionales.

La medida apunta a estandarizar los cobros extra que imponen actualmente las aerolíneas de bajo costo (low cost) y garantizar una tarifa más transparente para los usuarios al momento de comprar sus pasajes.

Nuevas reglas de equipaje en Europa: cómo será el nuevo esquema y las dimensiones permitidas

Con la aplicación de las nuevas normas, cualquier pasajero que adquiera un boleto de tarifa estándar tendrá derecho a llevar a bordo dos piezas de equipaje de mano sin pagar suplementos:

Un objeto personal pequeño: Tal como un bolso de mano, cartera o mochila pequeña, que deberá colocarse obligatoriamente debajo del asiento delantero.

Tal como un bolso de mano, cartera o mochila pequeña, que deberá colocarse obligatoriamente debajo del asiento delantero. Una maleta de cabina grande: Con un peso máximo de hasta 7 kilos y un tamaño total de hasta 100 centímetros combinados, destinada a los portaequipajes superiores.

A pesar de esta unificación, el Parlamento Europeo estableció que las compañías aéreas mantendrán la facultad de ofrecer tarifas con descuento para aquellos viajeros que decidan volar únicamente con la mochila o sin equipaje de cabina, aunque la mecánica operativa de esta excepción comercial aún se encuentra en definición regulatoria.

Cuándo entra en vigencia la nueva regla de equipaje en Europa y la excepción para el Reino Unido

Aunque el consenso político está avanzado, los cambios no se aplicarán de forma inmediata. La normativa debe completar las instancias formales del procedimiento legislativo comunitario, por lo que su entrada en vigor está prevista como muy pronto para fines de 2027 (con octubre de 2027 como fecha estimada). La reforma integral abarca además mejoras en los regímenes de compensación por retrasos y cancelaciones de vuelos.

Por otra parte, la medida genera un escenario particular para los viajeros del Reino Unido a causa del Brexit. Las aerolíneas británicas como British Airways, Jet2 o easyJet UK precisaron que las exenciones no aplicarán para los vuelos que despeguen desde aeropuertos británicos. De esta manera, los pasajeros que salgan desde territorio británico hacia la Europa continental deberán seguir abonando las tarifas de equipaje fijadas por sus operadores, beneficiándose del equipaje gratuito únicamente en sus vuelos de regreso iniciados en aeropuertos de la UE.