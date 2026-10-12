Impactante video del momento en que un misil impactó en un aeropuerto de Arabia Saudita

El ataque al aeropuerto desató pánico generalizado y expuso la vulnerabilidad de la infraestructura aérea en la región durante el conflicto

Nuevas imágenes del ataque hutí contra el aeropuerto de Riad revelan el momento exacto del impacto que dejó 13 muertos y más de 300 heridos el sábado pasado. Los videos, captados por cámaras de seguridad, exponen la magnitud del terror vivido en la terminal.

Las grabaciones muestran pasajeros haciendo fila en controles de seguridad. Otros aparecen sentados en salas de espera, minutos antes de la explosión. Segundos después, el pánico se apodera del lugar: personas corriendo en todas direcciones, buscando refugio mientras el humo invade las terminales.

El misil impactó directamente contra las terminales 3 y 4. Estas áreas están destinadas a vuelos nacionales, según confirmó un funcionario regional del aeropuerto.

Los combatientes hutíes de Yemen reivindicaron la autoría del ataque. Este grupo rebelde, respaldado por Irán, aseguró haber ejecutado "operaciones de gran envergadura" contra aeropuertos e infraestructuras energéticas sauditas.

El ataque del sábado representa el más letal contra un país del Golfo desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero. La acción se dio en medio de una escalada creciente del conflicto en Yemen.

Arabia Saudita y el gobierno yemení respaldado por Riad enfrentan desde hace meses una intensificación de los ataques hutíes. La frecuencia y letalidad de estas operaciones se han incrementado dramáticamente.

Cuatro operaciones en 24 horas: la ola de ataques hutíes

Los combatientes hutíes afirmaron el domingo haber lanzado cuatro operaciones de gran envergadura. Todo ocurrió en un período de apenas 24 horas, utilizando misiles balísticos, misiles de crucero y drones.

El grupo indicó que el aeropuerto internacional de Riad fue su objetivo principal. Los ataques se realizaron "en tres fases" a partir de la noche del viernes, según su comunicado oficial.

El aeropuerto de la capital extendió su cierre hasta el lunes. La medida fue confirmada por el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24, que registró la suspensión total de operaciones.

El general Turki al-Malki, portavoz de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita, reportó interceptaciones de nuevos ataques. Entre domingo y lunes fueron interceptados varios misiles y drones lanzados por los hutíes contra el reino petrolero, evitando potencialmente más víctimas.

La aviación civil saudita también reportó un ataque contra el aeropuerto de Dammam. Esta terminal, ubicada en la costa este de la península, había sido alcanzada el día anterior.

Un testigo describió el horror vivido en el aeropuerto

Un testigo de 32 años relató a la agencia AFP el momento exacto del ataque del sábado. En sus palabras, escuchó "un ruido muy fuerte" que hizo temblar la estructura del aeropuerto.

La gente "empezó a correr" de inmediato, sin saber hacia dónde dirigirse. El caos se apoderó de las terminales en cuestión de segundos.

"Algunos tenían la cara cubierta de sangre", describió el testigo. Otros pasajeros "habían perdido una mano o un brazo" en la explosión.

Muchos corrían "cargando a heridos, cubiertos de sangre", intentando llevarlos hacia las salidas. Las escenas, según su relato, eran desgarradoras e imposibles de olvidar.

Por qué los hutíes atacan el aeropuerto de Riad

Los ataques contra el aeropuerto no son casuales, afirmó Andreas Krieg, experto de la firma de riesgos MENA Analytica. Esta infraestructura "tiene una importancia enorme" para el proyecto del príncipe heredero Mohamed bin Salmán de convertir Riad en un centro para turistas, empresas multinacionales y eventos internacionales.

"Los hutíes entienden esto", explicó Krieg. Para el analista, estos ataques repetidos infligen un importante daño económico y psicológico que va más allá de las víctimas directas.

El mensaje de los rebeldes yemeníes es claro: pueden golpear el corazón económico y simbólico de Arabia Saudita. La vulnerabilidad del aeropuerto más importante del reino quedó expuesta ante el mundo entero.