Compras en Shein y Temu: el límite de ARCA para no pagar impuestos

Las plataformas de comercio electrónico transfronterizo como Shein y Temu se afianzan entre las preferencias de los consumidores locales que buscan indumentaria, tecnología y productos de uso cotidiano a valores competitivos. Sin embargo, antes de finalizar una orden de compra, resulta fundamental conocer la regulación vigente fijada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bajo el régimen de pequeños envíos por courier.

El sistema establece una franquicia que exime del pago de tributos arancelarios a los paquetes que no superen determinado monto. Asimismo, la normativa fija pautas estrictas sobre la cantidad de unidades por especie, el peso por bulto y el número de operaciones anuales permitidas por persona física para evitar inconsistencias operativas en el ingreso al país.

Shein y Temu: las condiciones para comprar sin pagar aranceles

Para acceder a la franquicia tributaria en las plataformas internacionales, los envíos deben encuadrarse dentro de los parámetros estipulados por la aduana y ser gestionados por prestadores de servicios postales expresos (couriers):

Franquicia por paquete: alcanza un tope de u$s 400 por envío sobre el valor FOB de la mercadería. Por ese tramo no se abonan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque sí se debe tributar el IVA correspondiente.

Tratamiento del excedente: superar los u$s400 no anula el beneficio. Si una compra alcanza los u$s600, los primeros u$s400 quedan exentos de aranceles y los u$s200 restantes tributan según la alícuota aplicable.

Límite de envíos por año: el régimen autoriza hasta 5 envíos por año calendario por persona.

Peso y valor máximo: cada paquete puede pesar hasta 50 kilos y tener un valor declarado de hasta u$s3 .000 (acumulando un tope anual teórico de u$s15.000).

Unidades permitidas: se pueden ingresar hasta 3 unidades de la misma especie por bulto, garantizando que el pedido no posea finalidad comercial.

Cobro de tributos, control de cupos y advertencia por estafas

El cobro y la liquidación de los impuestos aplicables quedan a cargo de la propia empresa de courier que transporta la paquetería, la cual notifica al comprador sobre eventuales saldos pendientes antes de efectuar la entrega en domicilio. Los usuarios pueden verificar en cualquier momento la cantidad de franquicias utilizadas durante el año ingresando con Clave Fiscal nivel 2 o superior al servicio "Envíos Postales Internacionales" dentro del portal de ARCA.

Ante el incremento de transacciones internacionales, el organismo de recaudación advirtió sobre maniobras de fraude virtual. ARCA recordó que no solicita transferencias ni pagos directos a través de mensajería privada, llamadas telefónicas o redes sociales, por lo cual cualquier reclamo de dinero a nombre de la entidad fiscal debe ser desestimado e informado por las vías institucionales oficiales.