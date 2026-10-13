Google lanzó un detector de IA: cómo saber si una foto o video es real

La compañía abrió el acceso a SynthID Detector para analizar archivos en busca de marcas de agua digitales. Cómo usar la herramienta paso a paso

El ecosistema digital se encuentra inundado de imágenes, archivos de audio y secuencias de video generados mediante inteligencia artificial, una situación que dificulta distinguir las piezas auténticas de las manipuladas. Frente a este escenario en el entorno online, Google tomó la decisión de ampliar el acceso a su tecnología de identificación, habilitando de forma abierta y gratuita el uso de SynthID Detector para el público general. La iniciativa busca promover la transparencia informativa y consolidar la confianza de los usuarios en el contenido multimedial que circula en internet y redes sociales. La plataforma opera mediante la inserción de marcas de agua digitales que se integran en la estructura del archivo al momento de su creación. Aunque resultan imperceptibles para el ojo y el oído humano, pueden ser identificadas por los algoritmos de verificación desarrollados por la firma. Con el despliegue de esta solución, los usuarios cuentan con un recurso directo para validar el origen de las publicaciones en un contexto donde la generación sintética de imágenes y sonido evoluciona a ritmo constante.

Cómo funciona la tecnología SynthID y qué tipo de archivos permite analizar

Una de las virtudes principales del desarrollo de Google radica en la resistencia de sus marcas de agua frente a las ediciones habituales que sufren los archivos en las plataformas digitales. El sistema mantiene su capacidad de detección incluso cuando el material fue sometido a recortes de encuadre, compresión para mensajería instantánea, filtros de color, alteraciones en la velocidad de fotogramas o cambios en la frecuencia de muestreo de audio.

En la actualidad, la arquitectura de la herramienta no se limita únicamente al ecosistema propio de la empresa. El sistema está capacitado para rastrear los patrones y marcas de agua de sus principales socios estratégicos y firmas del sector, entre las que destacan OpenAI, NVIDIA, Kakao y la próxima incorporación de Apple. Gracias a esta integración, la infraestructura de detección responde a un volumen superior al millón de consultas diarias.

Paso a paso: cómo utilizar la herramienta para identificar contenidos sintéticos

Para comprobar si una imagen, un clip de video o un archivo de voz fue producido mediante inteligencia artificial, los usuarios no requieren descargar programas complejos ni abonar suscripciones. La funcionalidad fue integrada en los servicios cotidianos de Google, permitiendo un uso intuitivo desde teléfonos móviles y computadoras:

• Selección y carga de la pieza: el usuario debe abrir la interfaz correspondiente (disponible a través de Gemini, el buscador de Google y extensiones en el navegador Chrome) y subir el archivo que desea auditar.

• Consulta directa al sistema: basta con ingresar una indicación en el chat interactivo solicitando comprobar si el material fue creado o modificado con herramientas de inteligencia artificial.

• Diagnóstico y reporte: el motor de rastreo examina la presencia del código o la marca invisible y devuelve un resultado preciso informando si el contenido fue generado artificialmente por alguna de las plataformas compatibles.

De esta manera, la apertura masiva de SynthID Detector se posiciona como una herramienta de control práctica tanto para periodistas y creadores de contenido como para los usuarios que buscan verificar la autenticidad de las piezas antes de compartirlas.