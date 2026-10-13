Esta provincia terminará una importante obra en la Ruta 40 que Nación había dejado de lado

Con fondos provinciales se culminará la pavimentación de un tramo que mejorará la conectividad, seguridad vial y el desarrollo productivo y turístico

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que la administración provincial financiará con recursos propios la finalización de la pavimentación del tramo de la Ruta Nacional 40 que une las localidades de Molinos y Seclantás. La obra, que se encontraba paralizada por el Gobierno nacional desde fines de 2023, contempla la reactivación de los trabajos a lo largo de casi 17 kilómetros estratégicos para la integración territorial y la seguridad vial en el corazón de los Valles Calchaquíes.

La decisión de la gestión salteña busca dar respuesta a un reclamo histórico de los pobladores y productores de la zona. Al momento de la interrupción de los fondos nacionales, el proyecto presentaba un avance de ejecución cercano al 75%, por lo que la intervención provincial permitirá culminar el porcentaje restante para habilitar el corredor al tránsito de manera definitiva.

La postura de Salta frente a las obras nacionales paralizadas

Durante la presentación de la medida, el mandatario provincial fundamentó la determinación de intervenir en un trazado de jurisdicción nacional ante la falta de avances: "Como no podemos seguir esperando, tomé la decisión de invertir en esta obra tan importante para Salta, los Valles Calchaquíes y la conexión vial territorial". En ese sentido, remarcó que la prioridad oficial es impulsar el desarrollo de las economías regionales: "Queremos una Salta conectada, con posibilidades de crecimiento y desarrollo en cada una de sus regiones".

El hito se produce luego de que en junio de 2024 la Provincia firmara un acuerdo marco y convenios de traspaso con el Poder Ejecutivo Nacional para la reactivación de proyectos de infraestructura esenciales. Al respecto, Sáenz enfatizó el compromiso institucional de la gobernación: "Nuestro compromiso con los salteños está despojado de cualquier interés político partidario. Trabajamos fuertemente para avanzar con obras estratégicas, aunque por jurisdicción no nos correspondan. Para este Gobernador, los intereses de Salta y de los salteños siempre están primero. Los compromisos se honran con hechos".

Salta activa la obra en la Ruta 40: Impacto productivo y turístico en los Valles Calchaquíes

La finalización del asfaltado entre Molinos y Seclantás generará un impacto directo en la dinámica socioeconómica de la región: