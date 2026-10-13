Los mejores alfajores del país, elegidos en la Fiesta Nacional del Alfajor

La Falda fue este fin de semana sede de un nuevo megaevento para homenajear a uno de los íconos de la gastronomía argentina, con entrega de premios

La ciudad cordobesa de La Falda albergó la 28.ª edición de la Fiesta Nacional del Alfajor, la cita gastronómica más importante del sector que reunió a productores artesanales e industriales de todo el país. Durante dos jornadas intensas de evaluación, un jurado de especialistas degustó 165 productos para elegir a los mejores exponentes en siete categorías y consagrar al codiciado Alfajor de Oro 2026.

El máximo galardón de la edición quedó en manos de la marca Orense Alfajores, proveniente de Quilmes (provincia de Buenos Aires), que deslumbró a los evaluadores con una creación que combina un anillo de dulce de leche, un corazón de caramelo salado, tapas de cacao alcalino y una cobertura mixta de chocolate blanco y negro. Esta misma receta fue distinguida además con el primer puesto en la categoría Innovador.

Fiesta Nacional del Alfajor 2026: todos los ganadores por categoría

La competencia distinguió la calidad, el sabor y la maestría técnica en siete rubros clave:

Dulce de leche: 1° Alfapop (Once, CABA), 2° Janiz, 3° Tu Vicio (Maipú, Mendoza).

1° Alfapop (Once, CABA), 2° Janiz, 3° Tu Vicio (Maipú, Mendoza). Chocolate negro: 1° Roma (Chivilcoy, Buenos Aires), 2° EntreDos (Mendoza), 3° La Quinta (La Falda, Córdoba).

1° Roma (Chivilcoy, Buenos Aires), 2° EntreDos (Mendoza), 3° La Quinta (La Falda, Córdoba). Chocolate blanco: 1° Colores Serranos (Casa Grande, Córdoba), 2° Janiz (San Justo, Buenos Aires), 3° Tu Vicio (Maipú, Mendoza).

1° Colores Serranos (Casa Grande, Córdoba), 2° Janiz (San Justo, Buenos Aires), 3° Tu Vicio (Maipú, Mendoza). Fruta: 1° Punto & Coma (Villa Ramallo, Buenos Aires), 2° Roma, 3° Elmira Castro (Cura Brochero, Córdoba).

1° Punto & Coma (Villa Ramallo, Buenos Aires), 2° Roma, 3° Elmira Castro (Cura Brochero, Córdoba). Libre de gluten: 1° Harto (CABA), 2° Orense (Quilmes, Buenos Aires), 3° Punto & Coma (Villa Ramallo, Buenos Aires).

1° Harto (CABA), 2° Orense (Quilmes, Buenos Aires), 3° Punto & Coma (Villa Ramallo, Buenos Aires). Regional cordobés: 1° Alfachese (CABA), 2° Mina Clavero (Córdoba), 3° El Rodeo (Catamarca).

1° Alfachese (CABA), 2° Mina Clavero (Córdoba), 3° El Rodeo (Catamarca). Innovador: 1° Orense (Quilmes, Buenos Aires), 2° Dulce de Leche & Co. (CABA), 3° Alfapop (CABA).

Jurado de expertos y menciones especiales en la Fiesta Nacional del Alfajor

La cata a ciegas estuvo integrada por un panel técnico compuesto por referentes como Juan Manuel Logiacco (Sommelier de Alfajores), Hernán Montes de Oca (Probando Alfajores), Mariano López (Alfajores Marplatenses), los críticos gastronómicos Milena Mazzuco, Franco Mussi, Tomás Gill y las chefs María Cecilia Ramírez, Javier Marianelli y Gabi del Río. Además, la mesa evaluadora sumó la participación de representantes del público general.

En paralelo a los reconocimientos gastronómicos, la organización entregó menciones especiales por el diseño, ambientación y propuesta de sus puestos de exhibición a las marcas Portal del Viento (Mendoza), EntreDos (Mendoza) y La Quinta (La Falda).