Murió Jorge Castro, excampeón mundial de boxeo, a los 59 años: su pelea más recordada

El excampeón mundial murió tras descompensarse en un bingo de Morón. Protagonizó una pelea histórica y sobrevivió a un accidente que lo dejó en coma

Jorge Fernando "Locomotora" Castro construyó una carrera que lo llevó a conquistar un campeonato mundial de boxeo, enfrentar a figuras internacionales y superar un accidente automovilístico que puso su vida en peligro. El exdeportista murió a los 59 años, luego de sufrir una descompensación en un bingo de Morón.

El episodio ocurrió en el sector de máquinas del establecimiento, según el parte policial. Un médico del servicio de asistencia que se presentó en el lugar constató el fallecimiento. Las causas todavía no fueron establecidas y el caso quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón.

El informe también indicó que Castro padecía diabetes y que el cuadro podría haber estado vinculado con su tratamiento con insulina.

El triunfo ante John David Jackson que distinguió The Ring

El nombre de Castro quedó asociado a una de las peleas más destacadas de 1994. El 10 de diciembre de ese año, en Monterrey, México, enfrentó al estadounidense John David Jackson en un combate que terminó con una victoria argentina después de una remontada.

El exboxeador estaba en desventaja y había recibido varios golpes cuando encontró la oportunidad de cambiar el desenlace. Un gancho de izquierda derribó a Jackson y le permitió quedarse con el triunfo.

La revista especializada The Ring reconoció el enfrentamiento como la mejor pelea de 1994 y seleccionó el noveno asalto como el mejor round de aquella temporada.

La consagración internacional había llegado en agosto. El día 12, en Tucumán, Castro venció por decisión dividida al estadounidense Reggie Johnson y se quedó con el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Defendió la corona en cuatro ocasiones, hasta que el japonés Shinji Takehara lo derrotó el 19 de diciembre de 1995, en Tokio. En su recorrido profesional también compartió cartel con rivales de renombre como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán.

Su despedida del boxeo profesional fue el 27 de enero de 2007. Ese día, en Mar del Plata, venció por nocaut técnico en el segundo asalto a José Luis Herrera.

Sus comienzos y otros títulos en el boxeo argentino

Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Durante parte de su infancia vivió con su padre en el norte del país y más tarde se trasladó con su madre a su provincia natal.

A los 20 años comenzó su carrera profesional en Buenos Aires, donde tuvo su primera pelea contra César González. Con el paso de los años, sumó títulos nacionales e internacionales: en 1990 fue campeón argentino de peso mediano y en 1999 y 2001 obtuvo campeonatos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Su trayectoria tuvo un punto de inflexión fuera del ring en junio de 2005, cuando sufrió un choque que lo mantuvo internado durante semanas.

El accidente de 2005 y los 23 días en coma

Castro conducía un Renault Laguna bordó por Puerto Madero cuando perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol a alta velocidad. El impacto le provocó múltiples traumatismos y una hemorragia entre el pulmón y la pleura.

La gravedad de las lesiones obligó a internarlo en el Hospital Argerich, donde permaneció 23 días en coma. Después de recuperarse, volvió a entrenar y retomó su actividad deportiva.

En julio de 2005, durante una entrevista con la revista Gente, contó que no podía reconstruir lo sucedido alrededor del accidente. "No me acuerdo de nada: ni cuatro días antes, ni una semana después", contó.

La internación también lo llevó a replantearse sus prioridades. "Quiero disfrutar más de la familia, de mis hijos, recuperarme y trabajar con más ganas", dijo en aquella conversación.

En la misma entrevista, resumió su actitud frente a la adversidad con una frase que quedó ligada a su historia: "En el ring demostré que nadie quiere pelearme, pero con este accidente queda claro que ni la muerte me puede parar".

Del retiro al comedor comunitario de Temperley

Después de su última pelea profesional, en 2007, Castro orientó sus esfuerzos hacia una actividad vinculada con el barrio. En 2020 abrió un gimnasio en Temperley, pero la pandemia de coronavirus modificó el destino del emprendimiento.

El lugar pasó a funcionar como comedor para brindar asistencia a vecinos que necesitaban ayuda. El espacio mantuvo el nombre de "Locomotora Castro" y, además de esa tarea comunitaria, siguió ofreciendo la posibilidad de practicar boxeo de forma recreativa, sin restricciones de edad ni de género.