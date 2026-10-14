Crecen las estafas virtuales por WhatsApp con IA: cómo funcionan los nuevos engaños

Los ciberdelincuentes perfeccionan sus métodos clonando voces y simulando identidades para robar dinero y datos personales en pocos minutos

El avance de las nuevas tecnologías trajo consigo un incremento preocupante en los fraudes informáticos, donde los delincuentes perfeccionan sus técnicas para engañar a los usuarios. En la actualidad, WhatsApp se consolidó como la plataforma donde se concentra más del 43% de los fraudes por mensaje, y un dato enciende las alarmas entre los especialistas: el 66% de las víctimas sostiene que los estafadores utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para consumar el engaño.

Un reciente estudio global elaborado por la firma de seguridad informática Kaspersky reveló la velocidad con la que actúan las bandas criminales para no dar tiempo a la reflexión. La inmediatez y el pánico son los factores determinantes en estos ciberataques, donde más de la mitad de las estafas se consuma en menos de 30 minutos. El perjuicio económico promedio alcanza los u$s733 por cada víctima, mientras que un 43% de los afectados termina entregando datos personales y claves de acceso.

El uso de la Inteligencia Artificial cambió por completo la dinámica del fraude virtual. Estas herramientas permiten redactar mensajes con un nivel de redacción perfecto -sin los errores ortográficos o sintácticos que antes servían de alerta- e incluso clonar patrones de voz de familiares o allegados, como así también generar imágenes y videos falsos para simular situaciones de urgencia financiera.

Cómo operan las bandas y el salto entre aplicaciones

Los ciberdelincuentes suelen apelar a maniobras cruzadas para despistar a sus víctimas y evitar los controles de seguridad. El modus operandi contempla una serie de pautas coordinadas para ganar credibilidad en poco tiempo:

Inicio del contacto mediante un simple mensaje de texto o avisos en redes sociales como Facebook e Instagram.

Traslado de la conversación hacia plataformas de mensajería directa como WhatsApp o Telegram para entablar un diálogo más extenso.

Simulación de identidades oficiales de entidades bancarias, empresas de logística y correo o familiares que atraviesan una supuesta emergencia económica.

Solicitud urgente de transferencias bancarias o dictado de códigos de verificación de seis dígitos.

Claves de seguridad para proteger la cuenta y el dinero

Frente a la sofisiticación de los ataques, los especialistas en ciberseguridad destacan que la prevención y el freno a la impulsividad constituyen la mejor defensa. Implementar pequeños hábitos de verificación antes de realizar cualquier movimiento de dinero resulta indispensable para neutralizar el engaño a tiempo.

Entre las recomendaciones centrales difundidas por los expertos se destacan los siguientes puntos de cuidado: