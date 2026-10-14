New York Times: la médium de los perros de Milei habló de su relación con el Presidente

La experta en comunicación animal relató el detrás de escena de su vínculo con el líder, las sesiones místicas y el rol de la familia presidencial

Celia Melamed, una veterinaria que se presenta como comunicadora de animales y a quien Javier Milei recurrió para intentar comunicarse con sus perros, contó al diario estadounidense The New York Times cómo comenzó su relación con el Presidente y por qué, según su versión, dejó de trabajar con él.

Melamed, de 67 años, aseguró que Milei la contrató hace aproximadamente una década, cuando Conan, su mastín inglés, atravesaba sus últimos días de vida. Durante alrededor de dos años, afirmó, realizó sesiones para comunicarse con el perro y, después de su muerte en 2017, continuó con consultas vinculadas con el animal y sus cinco clones, obtenidos a partir de su ADN.

La mujer también sostuvo que Karina Milei participó en uno de sus talleres de comunicación con animales alrededor de 2019. Según su relato, después de esa capacitación y de varios meses de contacto con la hermana del Presidente, Milei dejó de contratar sus servicios.

El mandatario y la secretaria general de la Presidencia no respondieron a las consultas de The New York Times para la elaboración del artículo.

Cómo comenzó la relación entre Milei y la médium de sus perros

Según contó Melamed, el primer encuentro con Milei ocurrió cuando Conan estaba gravemente enfermo. El entonces economista y comentarista de televisión la recibió en su casa y se disculpó por estar vestido de manera informal, porque habitualmente aparecía de traje en sus intervenciones televisivas.

La mujer recordó que no sabía quién era porque no tenía televisor. Durante la consulta, afirmó, intentó comunicarse con el mastín mediante una energía que percibía en el pecho y transmitirle lo que interpretaba como los mensajes de su dueño, que buscaba salvarlo.

"Lo que recuerdo es que se sintió mejor después", relató Melamed al diario estadounidense, en referencia a Milei.

A partir de ese encuentro, según su testimonio, comenzó a trabajar con el entonces economista para comunicarse con sus mascotas. El vínculo se extendió durante aproximadamente dos años e incluyó sesiones relacionadas con Conan después de su muerte.

Qué contó sobre Conan y los cinco clones

Melamed afirmó que Milei también recurrió a ella para comunicarse con los cinco perros clonados a partir del ADN de Conan. Según recordó, los animales eran inquietos y cada uno tenía una personalidad diferente.

Milei bautizó a cuatro de los clones con nombres de economistas y reservó el nombre Conan para el quinto. Según el relato publicado por The New York Times, el Presidente considera que uno de esos animales es la reencarnación de su mastín original.

Consultada sobre esa posibilidad, Melamed dijo que le parecía probable. Explicó que, al intentar comunicarse con ese clon, había experimentado una sensación de familiaridad.

La mujer no confirmó haber transmitido al Presidente consejos atribuidos a los animales. Cuando el diario le preguntó sobre ese punto, respondió que debía preservar la privacidad de sus clientes.

Qué dijo sobre Karina Milei y el final de la relación

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue el vínculo de Melamed con Karina Milei. La mujer aseguró que la hermana del Presidente participó en un taller de comunicación con animales alrededor de 2019.

Según su versión, después de esa capacitación Karina le envió mensajes durante varios meses para pedirle orientación. Melamed sostuvo que tenía facilidad para esa práctica y que, poco después, Javier Milei dejó de contratar sus servicios.

La entrevistada interpretó que Karina pudo haberla reemplazado en la tarea de comunicarse con los perros de su hermano. Sin embargo, esa posibilidad corresponde a su versión y no fue confirmada por la secretaria general de la Presidencia.

Melamed dijo que votó a Milei y recordó el período en que trabajó con él. Como parte de los recuerdos de esa relación, mostró al diario un libro escrito por el Presidente que, según afirmó, contiene una dedicatoria dirigida a ella: "Para Celia, GENIO TOTAL DEL UNIVERSO", seguida de una frase en la que la describe como alguien que lo ayudó a encontrar el camino.

Quién es Celia Melamed y cómo trabaja

Melamed se formó en veterinaria y bacteriología. Según contó, comenzó a interesarse por la comunicación con animales en 2008, después de leer un libro sobre el tema y realizar cursos.

Actualmente trabaja desde su departamento en Buenos Aires y realiza consultas a distancia. Explicó que, desde la pandemia de COVID-19, utiliza fotografías de los animales para las sesiones.

La mujer afirma que puede percibir emociones y pensamientos mediante sensaciones corporales. También sostiene que esas percepciones le permiten interpretar situaciones relacionadas con animales enfermos o perdidos.

Según los datos publicados por The New York Times, cobra u$s35 por hora y atiende consultas sobre:

Perros

Gatos

Tortugas

Pájaros

Además, aseguró que capacitó a unas 700 personas en sus talleres y que, después de que se conociera su trabajo con Milei, su lista de espera llegó a extenderse hasta dos meses.

El periodista del diario estadounidense también describió una sesión en la que Melamed observaba fotografías de animales y cerraba los ojos mientras intentaba establecer una conexión. La mujer explicó que, en ocasiones, experimenta sensaciones físicas u olores que interpreta como información sobre los animales.

La comunicación telepática con mascotas

En su artículo, The New York Times también entrevistó a otros comunicadores de animales de Estados Unidos y España, quienes señalaron que aumentó la demanda de sus servicios.

Melamed sostuvo que su actividad creció después de que se conociera su vínculo con Milei. Sin embargo, la comunicación telepática con animales no cuenta con evidencia científica que demuestre que sea posible transmitir o interpretar sus pensamientos mediante ese método.

El testimonio de la mujer permitió reconstruir su versión sobre el trabajo que realizó con los perros del Presidente, las consultas posteriores a la muerte de Conan y las circunstancias en las que, según afirmó, terminó la relación profesional con Milei.