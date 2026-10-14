El Reino Unido realizó ejercicios militares en Malvinas recreando el desembarco de 1982

En medio de la tensión con Argentina, militares ingleses simularon combates en las islas con uso de tecnología actual como drones y amenazas digitales

Tropas británicas desplegadas en las Islas Malvinas ejecutaron durante seis días un ejercicio militar que reprodujo la campaña de 1982. El entrenamiento incluyó un desembarco anfibio en San Carlos, marchas nocturnas que sumaron más de 50 kilómetros, ataques sobre objetivos simulados con apoyo de cazas Typhoon y combate en espacios reducidos.

Pero las fuerzas no se limitaron a recrear escenarios históricos. Incorporaron amenazas modernas como drones enemigos y analizaron cómo los dominios cibernético y espacial podrían afectar una operación de características similares en la actualidad.

Los detalles fueron publicados el 13 de octubre por el diario británico The Times. Once días habían pasado desde que finalizaran las maniobras, desarrolladas entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre.

Participaron alrededor de 150 efectivos de la Compañía B del 2.º Batallón del Regimiento de Paracaidistas (2 PARA) y unos 100 reservistas de la Falkland Islands Defence Force (FIDF).

A comienzos de septiembre, el Reino Unido anunció un nuevo ciclo de ejercicios con los paracaidistas del 2 PARA y posible actividad de los cazas Typhoon.

El aviso británico precisaba las fechas y las zonas donde operarían las tropas. Pero no revelaba el escenario táctico que había sido preparado.

El Reino Unido realizó ejercicios militares en las islas Malvinas

Cuando las maniobras comenzaron efectivamente el 27 de septiembre, el sitio especializado Escenario Mundial informó que abarcarían San Carlos, Pradera del Ganso, Darwin, Estancia, Wireless Ridge y Puerto Argentino. Varios de esos lugares habían sido escenarios centrales de los combates de 1982.

Un desembarco anfibio que recreó la Operación Sutton de 1982

Lo que no se conocía entonces era la lógica del recorrido. El ejercicio había sido articulado para reproducir, en una escala mucho menor, el esquema de una fuerza desembarcando en las islas, estableciendo una cabeza de playa y avanzando posteriormente sobre posiciones interiores.

El esquema seguía referencias directas de la campaña británica que comenzó con la Operación Sutton en mayo de 1982.

Según la reconstrucción, el ejercicio comenzó cuando un pelotón de paracaidistas navegó por la costa a bordo del patrullero oceánico HMS Medway. La embarcación se aproximó a San Carlos.

Desde allí, los militares utilizaron botes inflables para realizar el desembarco. Posteriormente se reunieron con el resto de la fuerza.

San Carlos había sido en 1982 el lugar elegido por Reino Unido para establecer la principal cabeza de playa de su fuerza expedicionaria durante la Operación Sutton. Desde ese sector comenzó posteriormente el avance terrestre hacia las posiciones argentinas de la Isla Soledad.

El desembarco anfibio recreó la operación que llevó a cabo en la guerra de 1982

Una marcha nocturna de 32 kilómetros hasta Pradera del Ganso

Tras completar el desembarco actual, los efectivos realizaron una marcha de aproximadamente 32 kilómetros durante la noche. El objetivo era alcanzar la zona de Pradera del Ganso.

Una vez establecidos allí, realizaron al amanecer un ataque contra un nodo de comunicaciones enemigo simulado.

En esa fase participaron también los Eurofighter Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica desplegados permanentemente en Monte Agradable. Los cazas proporcionaron apoyo aéreo cercano a las tropas sobre el terreno.

El Ministerio de Defensa británico sostuvo que durante ese avance las fuerzas recorrieron varios kilómetros y consiguieron neutralizar los objetivos establecidos para el escenario.

Después comenzó otra fase. Helicópteros trasladaron tropas y equipamiento para continuar las operaciones.

Segunda marcha táctica hacia Wireless Ridge y combate cercano

Los paracaidistas efectuaron una segunda marcha táctica de aproximadamente 13 millas, unos 21 kilómetros, hacia Wireless Ridge.

Allí desarrollaron durante unas dos horas ejercicios de combate cercano sobre terreno abierto, turberas y elevaciones rocosas antes de asegurar el objetivo previsto.

La secuencia conecta varios lugares directamente asociados con la campaña de 1982. San Carlos como zona de desembarco, Pradera del Ganso como escenario de una de las principales batallas terrestres y Wireless Ridge como una de las posiciones atacadas por las fuerzas británicas durante los últimos días del conflicto.

El vínculo es especialmente directo en el caso del 2 PARA. Escenario Mundial había informado en agosto que la Compañía B del batallón asumió como nueva fuerza terrestre de rotación británica en las islas.

La misma unidad combatió en Pradera del Ganso y posteriormente en Wireless Ridge durante 1982.

El comandante de la compañía, mayor Nunkoosing, describió el ejercicio como una oportunidad. Permitió que los actuales integrantes del batallón recorrieran los espacios donde combatieron sus antecesores y experimentaran parte de las dificultades impuestas por el terreno de las islas.

Drones, ciber y guerra espacial: cómo adaptaron el escenario de 1982 a amenazas modernas

Las fuerzas británicas no se limitaron a reproducir movimientos históricos.

Según el comandante del 2 PARA citado por The Times, las tropas analizaron también cómo los dominios cibernético y espacial podrían afectar una operación de características similares en la actualidad.

Además, simularon ataques de drones enemigos para detectar vulnerabilidades en sus tácticas y procedimientos.

Ese componente conecta el entrenamiento con la evolución que viene atravesando el propio batallón. Antes de su despliegue en Malvinas, el 2 PARA había ensayado nuevos conceptos de reconocimiento y ataque que integran drones, sensores, guerra electrónica y distintas armas de apoyo.

La presencia de vehículos no tripulados tampoco es completamente nueva en los ejercicios británicos en el archipiélago. Escenario Mundial publicó en julio imágenes de otro ciclo de entrenamiento en el que tropas británicas operaron con apoyo de cazas Typhoon, mientras se incorporaban drones FPV a distintos escenarios tácticos.

Según publicó Times, el ejercicio estaba programado previo a la escalada de la tensión con Argentina

El ejercicio estaba programado antes de las últimas declaraciones argentinas

El diario británico presentó la información en el contexto de las recientes declaraciones argentinas sobre Malvinas y de las nuevas tensiones políticas entre Buenos Aires y Londres.

Sin embargo, no existe evidencia de que las maniobras hayan sido diseñadas como una respuesta a esas declaraciones. El propio artículo cita a una fuente de Defensa británica que subrayó que se trató de un ejercicio previamente planificado y no de una reacción a la retórica argentina reciente.

Ese punto coincide con la cronología reconstruida por Escenario Mundial. El ejercicio fue anunciado públicamente el 8 de septiembre, casi tres semanas antes de comenzar. Desde entonces ya se conocía que tendría lugar entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre.

Cuando comenzaron las actividades, este medio había señalado precisamente que la coincidencia con una etapa de mayor exposición política de la disputa por Malvinas no permitía atribuir el ejercicio a esos intercambios diplomáticos. Ya formaba parte del calendario previamente anunciado de la guarnición.

La información publicada ahora modifica otro aspecto: permite conocer qué hicieron efectivamente las tropas durante aquellos seis días.

La Compañía B del 2 PARA no se limitó a desarrollar patrullas dispersas sobre los seis puntos informados inicialmente. El entrenamiento siguió una secuencia que comenzó con un asalto anfibio sobre San Carlos, continuó con una marcha nocturna hacia Pradera del Ganso, incorporó apoyo aéreo de los Typhoon y concluyó con nuevos movimientos hacia Wireless Ridge, mientras se simulaban amenazas con drones y efectos procedentes de los dominios cibernético y espacial.

Reino Unido mantiene en Malvinas una fuerza terrestre de rotación, cuatro cazas Typhoon, sistemas de defensa aérea, radares y distintos medios logísticos y navales. Las maniobras forman parte del entrenamiento periódico de ese dispositivo y no suponen por sí mismas un incremento de la cantidad de tropas desplegadas.