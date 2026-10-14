Regalo del Día de la Madre: outlet con calzados y cartera de marca en 2x1 y más

A días de un nuevo Día de la Madre en Argentina, los outlets de Grimoldi en Capital Federal ofrecen varias promociones para aprovechar

Ante la proximidad de una de las fechas comerciales más importantes del año, la búsqueda de opciones para el regalo del Día de la Madre impulsa a los consumidores hacia alternativas que combinen marcas reconocidas, variedad de productos y precios accesibles. En este contexto, las sucursales de venta directa de Grimoldi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzaron una batería de promociones especiales en sus líneas de calzado, marroquinería y accesorios.

Las ofertas fueron difundidas por la creadora de contenidos especializada en consumo y descuentos, la influencer @mamaahorro a través de su cuenta de Instagram, quien detalló las distintas oportunidades de ahorro disponibles para comprar regalos o renovar el calzado de cara a la temporada primavera-verano.

Outlet Grimoldi: 2x1 en carteras y 50% de descuento en la segunda unidad de calzado

Dentro del esquema promocional vigente en los puntos de venta oficiales de la marca, los beneficios principales se concentran en dos modalidades de compra:

2x1 en carteras seleccionadas: Permite llevar dos unidades abonando únicamente la de mayor valor. En los locales se pueden conseguir modelos y bolsos de diseño a partir de los $25.000.

Permite llevar dos unidades abonando únicamente la de mayor valor. En los locales se pueden conseguir modelos y bolsos de diseño a partir de los $25.000. 2do al 50% en calzado: Aplicable sobre productos seleccionados. Llevando dos pares, el de menor valor cuenta con un 50% de rebaja sobre el precio exhibido. El calzado parte desde los $30.000, $39.000 y $49.000, según la categoría y marca.

Según se detalló en el relevamiento, los beneficios son combinables entre líneas de mujer y de hombre, e incluyen la posibilidad de acumular las promociones con calzados que ya cuentan con etiquetas de rebaja previa o precio de liquidación. La oferta incluye marcas de la nómina habitual de la firma como Hush Puppies, New Balance, Vans, Caterpillar y Apie, abarcando desde zapatillas urbanas y sandalias hasta suecos de gamuza, botas y calzado de vestir.

Carteras y zapatillas en Grimoldi: cuotas sin interés y facilidades de pago

En materia de financiamiento, la cadena de comercios sumó facilidades de pago con tarjetas de crédito bancarias:

3 cuotas sin interés: Sin monto mínimo de compra.

Hasta 9 cuotas sin interés: Disponible para compras cuyo monto total supere los $150.000.

Dónde se encuentran los outlets de Grimoldi y cómo aprovechar las ofertas

Las promociones son de carácter presencial y se encuentran disponibles en los locales de la red de outlets de la firma. Las direcciones informadas para acceder a estos beneficios son: