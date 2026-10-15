Outlet de Reebok: zapatillas con 40% off y 2x1

La plataforma oficial relanzó su sección de liquidación con rebajas masivas y opciones de financiación para renovar el stock de temporada

La plataforma digital de Reebok Argentina relanzó su sección de liquidación y ofertas especiales con rebajas masivas que alcanzan hasta un 40% de descuento en categorías clave. La propuesta comercial abarca desde modelos icónicos de calzado urbano y moda retro hasta indumentaria técnica de entrenamiento y prendas de uso cotidiano. La iniciativa busca renovar el inventario disponible y ofrecer alternativas accesibles en productos de alta rotación para los consumidores de todo el país.

La tienda oficial de la marca sumó beneficios adicionales para maximizar el ahorro, tales como promociones bancarias, opciones de financiación en cuotas sin interés y facilidades de envío a domicilio. Además, quienes se suscriban por primera vez al boletín de novedades del sitio web pueden acceder a un 10% de descuento extra en su primera compra, acumulable con las oportunidades seleccionadas de la sección de liquidación.

A través de esta estrategia de venta directa en su canal de comercio electrónico, la firma deportiva busca competir fuertemente en el mercado local frente a otras marcas del sector. No obstante, desde la empresa advirtieron que el volumen de stock disponible en los artículos con mayor porcentaje de rebaja es limitado y que la disponibilidad de números y talles suele agotarse con rapidez debido a la alta demanda.

Oportunidades destacadas y comparación de precios

El catálogo de liquidación de la tienda online presenta quitas significativas sobre los valores de lista originales en varios de los modelos más buscados por los usuarios. La propuesta contempla opciones tanto para adultos como para el segmento infantil en calzado e indumentaria.

El desglose de los precios de lista frente a los valores promocionales en la plataforma oficial refleja las siguientes oportunidades de compra:

Zapatillas Reebok Court Advance: con un 30% de descuento, su valor promocional quedó fijado en $55.999.

Zapatillas Reebok Flexagon Energy Tr4: con 40% de descuento a $47.999.

Zapatillas Reebok Clasic Az: 30% de rebaja, a $69.999.

Zapatillas Reebok Club C Grounds Uk: con 40% de descuento a $59.999.

Botines Reebok Essence Fg: con promoción de 2x1 a $89.999.

Camperas y conjuntos deportivos: diversas prendas de abrigo e indumentaria de entrenamiento marcan un 40% de rebaja directa.r

Cuotas sin interés, envíos y medios de pago

Para facilitar el acceso a las ofertas, la tienda virtual integró diferentes herramientas financieras y de logística. Los compradores pueden abonar sus pedidos mediante tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias participantes, aprovechando esquemas de hasta seis cuotas sin interés.

En lo relativo a la distribución, la plataforma ofrece envíos a domicilio a todas las provincias del país, con el costo de entrega bonificado al superar el piso mínimo de compra establecido por la marca que actualmente está fijado en $149.999. Asimismo, el sitio cuenta con una solapa de Últimas Oportunidades y promociones especiales por el Día de la Madre, que incluyen esquemas de bonificación acumulable.