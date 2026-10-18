¿Cuáles son los 10 whiskys más vendidos en Mercado Libre?

Los whiskys de origen escocés y estadounidense dominan las preferencias de los consumidores locales que buscan calidad y conveniencia en Mercado Libre

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre actualiza de manera constante su ranking de productos con mayor cantidad de ventas en la Argentina, e incluye la clasificación de los whiskys más vendidos. Dentro de la categoría de bebidas blancas y licores, las etiquetas de origen escocés y estadounidense dominan las preferencias de los consumidores locales que buscan calidad y conveniencia para el mes de octubre.

El ranking de las botellas más elegidas

El listado oficial de la plataforma destaca una fuerte presencia de destilados clásicos, combinando botellas tradicionales de un litro con presentaciones especiales y estuches. A continuación, el detalle de los 10 whiskys más vendidos y sus respectivos valores actuales:

1. Johnnie Walker Black Label de 1 litro

Es un blend escocés madurado por 12 años, reconocido por su perfil de sabor profundo y complejo, que combina notas de frutos oscuros y un característico final ahumado, ideal para consumir solo o con hielo. Es una etiqueta icónica y un estándar del mercado frente al cual otros whiskys son comparados. 61.781 pesos.

2. Johnnie Walker Red Label Escocia de 1 litro

Se trata de la mezcla pionera de la destilería, diseñada especialmente para la coctelería, con 7 años de maduración. Destaca por su carácter vibrante, con toques de especias aromáticas, y matices de sabor y aroma que recuerdan a la canela y la pimienta, aportando un sabor fresco y persistente. Luego, da paso a notas de vainilla dulce, toffee y un final característico ahumado y cálido. 32.900 pesos, con estuche.

3. Jack Daniels Tennessee Whisky Old No. 7 de 1000 ml

Este destilado estadounidense se diferencia por su proceso de filtrado gota a gota a través de carbón de arce (conocido como el Proceso del Condado de Lincoln), lo que le otorga una suavidad única junto con aromas equilibrados. 55.033 pesos.

Al cierre de este artículo, las tres botellas anteriores se vendían en Mercado Libre a los precios consignados, con envío gratis y entrega en el día.

4. Whisky Glenlivet Founders Reserve

Es un whisy escocés a base de malta, de 700 cc con estuche original. Es un puro de malta de la región de Speyside que madura en barricas de roble americano de primer uso, aportando un perfil suave, cremoso y afrutado. Ofrecido con un 14% de descuento a 71.809 pesos.

5. Chivas Regal 12 años Blended Escocia de 500 cc

Esta mezcla clásica escocesa destaca por el uso de maltas selectas, entregando un sabor rico y afrutado. Añejado 12 años. Elaborado a partir de whiskies, malta, frutas, miel, brezno y un sutil toque de caramelo mantecoso. 36.233 pesos.

6. Whisky The Macallan Triple Cask

Elaborado en base a cebada (single malt), mediante una maduración en una combinación de barricas de roble europeo y americano sazonadas con jerez, y barricas de bourbon, ofrece un carácter excepcionalmente complejo con notas de cítricos, vainilla y especias sutiles. Con estuche original a 198.019 pesos.

7. Aberlour 12 años Single Malt Escocés

Este destilado madura en una combinación de barricas de roble tradicional y de jerez (Double Cask Matured), lo que le confiere un cuerpo redondo y especiado, con sabores profundos y un final prolongado. De 700 ml con estuche a 80.874 pesos.

8. Jack Daniel's Tennessee Old N. 7 Tradicional de 700 ml

Comparte el mismo líquido suave y filtrado en carbón que su versión de un litro, siendo una presentación ideal para quienes buscan el clásico sabor dulce del caramelo y el roble en un formato más compacto. 48.999 pesos.

9. Whisky Johnnie Walker Blue Label de 750 ml

Es la mezcla premium más exclusiva de la marca, elaborada con barricas raras e irrepetibles. Su perfil de cata es sumamente sofisticado. 410.000 pesos.

10. Whisky Jack Daniel's Honey de 1 litro

Consiste en una mezcla del clásico whiskey de Tennessee con un licor de miel patentado por la destilería. El resultado es una bebida naturalmente dulce y de textura suave. 55.032 pesos.

Todos los precios en este artículo son los publicados en Mercado Libre para las 10 publicaciones de whiskys con más ventas en esa plataforma de comercio electrónico. No son las únicas opciones ni las más baratas para adquirir estas botellas, sino las preferidas por mayor cantidad de usuarios del marketplace sudamericano.