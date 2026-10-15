Acuerdo clave entre Nación y una provincia por el tren que llegará al aeropuerto

A través del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional autorizó a Mendoza a usar las vías ferroviarias que pertenecen a Nación para el Metrotranvía

El Gobierno nacional dio un paso decisivo para la integración del transporte público en la región Cuyo al autorizar el uso gratuito de parte de la red ferroviaria nacional en favor de la provincia de Mendoza. A través de la Resolución 1807/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, el Estado nacional aprobó el modelo de acta acuerdo que permitirá regularizar terrenos e instalaciones operativas del tren urbano y avanzar en el plan de ampliación del servicio.

El entendimiento involucra de forma directa al Gobierno mendocino, la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La medida no solo formaliza el uso del tramo activo entre Mendoza Central y Panquehua, sino que habilita el trazado hacia la estación Espejo, en el departamento de Las Heras, un sector clave para conectar el sistema con el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli (El Plumerillo).

Actualmente, el Metrotranvía transporta a más de 400.000 pasajeros mensuales y cruza los municipios de Ciudad de Mendoza, Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. La norma impulsa de forma directa las etapas III y IV del megaproyecto, que prevén extender la traza tanto hacia la terminal aérea norteña como hacia el sur, hasta la calle Almirante Brown, en Luján de Cuyo.

Metrotranvia en Mendoza: condiciones operativas, seguridad y delimitación de terrenos

La norma nacional establece que Mendoza asumirá la totalidad de los costos de conservación, obras de infraestructura y mantenimiento de la traza, liberando al Estado nacional de erogaciones económicas. Asimismo, la Sociedad de Transporte de Mendoza dispondrá de un plazo de hasta 90 días para presentar los planos de delimitación de terrenos, buscando reservar la superficie operativa de carga para la red ferroviaria tradicional y reasignando administrativamente los sectores de uso tranviario a la ADIF.

El acuerdo contempla un plazo de vigencia de 10 años prorrogable automáticamente, e incluye la instalación de dispositivos de seguridad, vallados de separación física y la construcción de un campamento operativo en la estación Espejo para uso exclusivo del personal de Belgrano Cargas. En el contexto actual de reorganización de empresas públicas, la norma aclara que la Provincia deberá acordar las soluciones técnicas definitivas de la traza con los eventuales adjudicatarios en caso de concretarse el proceso de privatización de la carga ferroviaria nacional.

Tren en Mendoza: cómo funcionará el cruce estratégico cerca del Aeropuerto

El punto más complejo desde el punto de vista técnico se ubica en las inmediaciones de la estación Espejo, donde las unidades eléctricas del Metrotranvía deberán atravesar a nivel las vías por las que circulan las formaciones de carga del ramal SM28 de la Línea San Martín. Para garantizar la convivencia de ambos sistemas, los anexos de la resolución fijan un estricto protocolo de circulación:

Prioridad de paso: Los trenes de carga conservarán de forma permanente la prioridad de paso en el cruce.

Los trenes de carga conservarán de forma permanente la prioridad de paso en el cruce. Límite de velocidad: Las formaciones del Metrotranvía no podrán superar los 15 kilómetros por hora al atravesar la intersección.

Las formaciones del Metrotranvía no podrán superar los 15 kilómetros por hora al atravesar la intersección. Detección automática: Se instalarán sensores para detectar la proximidad de formaciones de carga, activando señales de advertencia y frenado para las unidades tranviarias.

Se instalarán sensores para detectar la proximidad de formaciones de carga, activando señales de advertencia y frenado para las unidades tranviarias. Corte automático de energía: El sistema contará con un mecanismo de emergencia capaz de desenergizar automáticamente los tramos de catenaria para detener la marcha de un tranvía ante un riesgo inminente de colisión.

El Metrotranvía de Mendoza podrá utilizar las vías ferroviarias de la Nación

Metrotranvia en Mendoza: antecedentes e historia del servicio

La utilización de la traza ferroviaria nacional por parte del transporte provincial cuenta con antecedentes que se remontan a 2006, cuando el Gobierno nacional desafectó varios ramales para desarrollar el proyecto original del Ferrotranvía Urbano.

Posteriormente, en 2008 se autorizó el uso de los tramos hacia Luján de Cuyo y General Gutiérrez, mientras que en marzo de 2019 se suscribió un acta acuerdo entre la provincia, la CNRT y Belgrano Cargas para fijar pautas transitorias en los tramos donde ambas redes circulan en paralelo. Con la aprobación de la Resolución 1807/2026, Nación y Mendoza unifican todos esos convenios en un marco regulatorio integral que le da viabilidad técnica y legal al tren de pasajeros hasta la puerta del aeropuerto mendocino.