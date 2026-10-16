Primer gran remate de genética Wagyu en la Argentina

El miércoles que viene se concretará, por primera vez en la Argentina, un remate de lka raza Wagyu. Todos los detalles de la operación

El próximo miércoles 21, a las 19, Wagyu Argentina realizará el "Primer Remate Wagyu", una oportunidad para incorporar genética de una de las razas bovinas más reconocidas a nivel mundial por la calidad de su carne, valorada por su marmoleado, jugosidad y terneza.

El evento se realizará en la Sociedad Rural de Río Cuarto, Córdoba, en el marco de la feria ArgenCarnel.

Durante el remate saldrán a la venta 50 toros y 20 vientres, con reproductores Puros de Pedigree (PP) y de generación avanzada.

Con más de un centenar de inscriptos de todo el país y de la región, el remate representa una oportunidad para que los productores ganaderos diversifiquen sus rodeos e incorporen una genética que combina calidad cárnica y eficiencia productiva.

Entre los atributos de la raza Wagyu se destacan su adaptabilidad a distintos climas, el bajo peso al nacer, la alta fertilidad —reflejada en elevados índices de preñez—, la eficiencia alimenticia, la docilidad y una notable longevidad.

A lo largo de 25 años, Wagyu Argentina, propiedad de la familia Romero, desarrolló uno de los rodeos Wagyu más grandes de Sudamérica, en ambientes y condiciones productivas diversas.

Su actividad se extiende al centro-sur del país, a través de Estancias y Cabaña Don Benjamín, emprendimiento reconocido y multipremiado en exposiciones de la Sociedad Rural Argentina; y al norte argentino, en Santiago del Estero, a través de la firma MDN.

Durante su trayectoria, la empresa obtuvo importantes reconocimientos, entre ellos el título de Campeón de la raza Wagyu en la principal exposición ganadera organizada por la Sociedad Rural Argentina y la distinción "Wagyu Champion of the World", otorgada por WagyuBreeder.net, que reúne a criadores de todo el mundo. Estos logros consolidan su trayectoria y reflejan su compromiso con la excelencia genética y los más altos estándares de calidad de la raza.

Originaria de Japón, la raza Wagyu fue utilizada inicialmente como animal de trabajo y no para la producción de carne. Esta historia contribuyó al desarrollo de características distintivas, como su particular marmoleado, que le otorga a la carne una textura, jugosidad y terneza únicas. Actualmente, alrededor de 30 países cuentan con genética Wagyu, entre ellos la Argentina.

La familia Romero fue pionera en la importación de genética Wagyu al país y, con el objetivo de ampliar su participación en la cadena de valor, avanzó también en los eslabones de producción y comercialización.

En ese marco, creó Kobe Beef Argentina, firma que comercializa sus productos a través de su plataforma de e-commerce y abastece a algunos de los principales restaurantes y hoteles del país.

Esteban Marín, responsable de los establecimientos de Don Benjamín S.A., señaló que el sector Wagyu registra un crecimiento sostenido desde hace varios años y que la decisión de poner reproductores a la venta responde al aumento de criadores en distintas provincias.

"Tenemos mucha experiencia con esta raza en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización. Ya hemos exportado embriones a España, Francia, Paraguay y otros países. De hecho, los primeros Wagyu nacidos en España se originaron en nuestro establecimiento Santo Tomás de la Sierra, ubicado en el partido de Tornquist", destacó Marín.

Por su parte, Ignacio Corti Maderna (h), administrador de Madera Dura del Norte, coincidió en que la demanda fue determinante para concretar la iniciativa. "Desde hace tiempo nos están pidiendo toros. Vendíamos carne, pero nunca habíamos comercializado reproductores. A partir de esa demanda y del volumen que alcanzamos, decidimos hacer el remate", explicó.

Por último, Roberto Mondino, consignatario de la firma rematadora, destacó el carácter novedoso de la propuesta y señaló que se trata del primer remate del mundo dedicado exclusivamente a la hacienda Wagyu. "El mercado se va a ir armando. Sabemos que es un producto único, de excelencia y muy demandado", concluyó.