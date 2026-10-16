Las mejores obras viales del año en Argentina: una provincia ganó los dos grandes premios

La Asociación Argentina de Carreteras celebró el Día del Camino y distinguió a los mejores trabajos viales de todo el país: Mendoza, el gran destacado

El desarrollo de una infraestructura vial moderna, segura y eficiente constituye un pilar estratégico indispensable para el crecimiento económico, la integración territorial y la reducción de la siniestralidad en la Argentina. En el marco de la tradicional celebración del Día del Camino 2026, la Asociación Argentina de Carreteras (AAC) reunió a los principales referentes del sector público y privado en el Hotel Buenos Aires Marriott para entregar las distinciones a los emprendimientos de ingeniería vial más destacados del país finalizados durante el último año.

La velada tuvo como principal triunfadora a la Provincia de Mendoza, que se adjudicó los dos máximos galardones de la noche por la calidad técnica y el impacto de sus proyectos urbanos e interurbanos.

Las dos mejores obras viales del 2026: el doble reconocimiento para Mendoza

La provincia cuyana fue reconocida por partida doble al recibir los máximos premios en las categorías urbana e interurbana provincial:

Obra Vial Urbana del Año: Reconstrucción y puesta en valor de la R.P. N° 99 y Av. Del Libertador (Rotonda Acceso Santuario Virgen de Lourdes y Acceso a Ecoparque, Tramos I y II). Esta intervención transformó el acceso al Parque General San Martín y la zona de El Challao, optimizando el tránsito turístico y residencial de la capital mendocina mediante una remodelación integral de la calzada, rotondas de ordenamiento y señalización de vanguardia.

Reconstrucción y puesta en valor de la R.P. N° 99 y Av. Del Libertador (Rotonda Acceso Santuario Virgen de Lourdes y Acceso a Ecoparque, Tramos I y II). Esta intervención transformó el acceso al Parque General San Martín y la zona de El Challao, optimizando el tránsito turístico y residencial de la capital mendocina mediante una remodelación integral de la calzada, rotondas de ordenamiento y señalización de vanguardia. Obra Vial Provincial del Año: Construcción de la Doble Vía de Acceso a Rivadavia – Junín – San Martín (Tramo: Calle Falucho – Ruta Nacional N° 7). Se trata de un corredor productivo fundamental para el este mendocino que conecta tres departamentos clave de la región vitivinícola de forma directa con la ruta transandina, mejorando sustancialmente los tiempos de flete, la conectividad interurbana y la seguridad vial de miles de usuarios diarios.

Menciones especiales a las mejores obras urbanas, provinciales y nacionales

Además de las dos distinciones principales, la AAC entregó menciones de honor a proyectos de infraestructura desarrollados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén:

Categoría Obra Vial Urbana (Menciones)

CABA: Construcción de los Pasos Bajo Nivel Lorca, Bosch y Fomentista dentro del Plan Integral de Conectividad Vial Porteño.

Córdoba: Construcción del Altonivel Valle Escondido, situado en la intersección de Av. República de China y Av. Ejército Argentino.

Buenos Aires: Mejoramiento integral de la Ruta Provincial N° 4 en el tramo entre RN N° 3 y Av. Don Bosco, en el partido de La Matanza.

Categoría Obra Vial Provincial y Nacional (Menciones)

Buenos Aires (Provincial): Construcción de la Autovía Ruta Provincial N° 11 en el tramo Canal 5 – Mar Chiquita.

Neuquén (Nacional): Construcción del Puente sobre el río Collón Cura en la Ruta Nacional N° 40 (Puente La Rinconada).

Córdoba (Nacional): Construcción de la Autovía Ruta Nacional N° 8 en el tramo Río Cuarto – Holmberg.

Durante el encuentro, la institución otorgó además un reconocimiento especial a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires en conmemoración de su 90° aniversario, destacando su desempeño histórico en la red caminera del territorio bonaerense.