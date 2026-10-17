Jornada furiosa en Francia: masivas protestas, graves incidentes y más de 1000 detenidos

Tanto en París como en distintos puntos del territorio francés, miles de manifestantes salieron a las calles: la situación tuvo puntos críticos

Francia vivió este sábado una jornada de extrema tensión y violencia en las calles, donde protestas masivas impulsadas inicialmente por agrupaciones estudiantiles escalaron hacia fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios y destrozos en edificios públicos. Las movilizaciones, que contaron con la adhesión de sindicatos y miembros del movimiento de los "chalecos amarillos", reflejaron un creciente malestar social enfocado en el encarecimiento del costo de vida, la falta de inversión educativa y el deterioro de los servicios públicos.

Las estimaciones de la policía situaron la participación nacional entre los 90.000 y 170.000 manifestantes, mientras que desde los sectores organizadores señalaron un acatamiento de entre medio millón y 800.000 personas en todo el país. La escalada del conflicto dejó un saldo provisorio de más de 1.200 personas detenidas y decenas de agentes heridos a lo largo de las principales ciudades francesas.

Graves incidentes en todo Francia

El punto más dramático de la jornada se registró en la ciudad de Limoges, ubicada a 400 kilómetros al sur de París. Allí, manifestantes con los rostros cubiertos incendiaron un patrullero, forzaron los accesos e ingresaron al ayuntamiento local. El fuego desatado en el interior devoró rápidamente las estructuras, provocando el colapso del techo y la destrucción de dos tercios de la fachada del histórico edificio de 143 años de antigüedad, en un hecho calificado por las autoridades locales como un acto vandálico deliberado y una catástrofe para el patrimonio arquitectónico.

En Marsella, los incidentes dejaron un saldo de 107 policías heridos, tres de ellos de gravedad, luego de que grupos de encapuchados atacaran una comisaría municipal con bombas de humo y rompieran cristales en el Palacio Municipal. Por su parte, en la ciudad de Lyon se registraron duros choques donde los manifestantes incendiaron la Oficina de Turismo e impidieron temporalmente el trabajo de los bomberos lanzando material pirotécnico, lo que obligó a las fuerzas antidisturbios a desplegar gases lacrimógenos.

Similares escenas de desorden se repitieron en otras regiones. En Caen, en la región de Normandía, los manifestantes utilizaron maquinaria vial para derribar un cerco de contención policial, vandalizaron edificios públicos y dañaron vehículos oficiales. Mientras tanto, en la ciudad norteña de Tolón, grupos violentos desarmaron la estructura de un mercado navideño para arrojar vallas de contención contra las líneas policiales.

En la capital, París, la columna principal transcurrió desde la Place de la République hasta la Place de Clichy. Sin embargo, en los alrededores se multiplicaron grupos reducidos que generaron barricadas, incendios de contenedores y saqueos a comercios. La Prefectura de Policía de París confirmó la detención de más de un centenar de personas en la capital tras aplicar un operativo de rápida dispersión con gases lacrimógenos para contener los disturbios nocturnos.

Incidentes en Francia: el panorama político

El escenario de convulsión desató una dura batalla política en la antesala del año electoral. El presidente Emmanuel Macron advirtió a través de un comunicado oficial que no hay espacio para la violencia y garantizó que los responsables de los destrozos serán procesados y castigados. En la misma línea, el primer ministro Sébastien Lecornu sostuvo que el Estado no se dejará intimidar por quienes buscan utilizar la agitación para imponer una agenda política.

Por el contrario, el líder del espacio opositor La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, acusó al Poder Ejecutivo de provocar el caos en las calles mediante órdenes de represión salvaje y decisiones absurdas que terminaron unificando a la juventud y a las centrales obreras en una movilización sin precedentes.