Inauguraron nuevo peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata: dónde está y cómo funciona

La autopista que une a la Capital Federal con la capital bonaerense sumó una estación de peaje sin barrera con el moderno sistema de otras autovías

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) puso en funcionamiento el primer pórtico con tecnología Free Flow en la concesión de la Autopista La Plata-Buenos Aires. La nueva estructura inteligente se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 7,4, en el tramo de Dock Sud y con sentido de circulación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa forma parte del plan de modernización vial que busca eliminar progresivamente las cabinas tradicionales para reemplazar el cobro manual por un esquema 100% automatizado, similar al que opera en la red de autopistas porteñas.

El dispositivo consiste en una estructura metálica elevada provista de cámaras de alta resolución y sensores capaces de registrar la patente de los vehículos y detectar el dispositivo TelePASE en movimiento. De esta manera, el cobro del peaje se realiza de forma instantánea sin necesidad de que los automovilistas tengan que detenerse o reducir la velocidad.

El nuevo peaje sin barrera ya funciona en la Autopista Buenos Aires-La Plata

La puesta en marcha de este sistema sin barrera coincide con el inicio de los trabajos viales para recuperar los cuatro carriles originales en dicho sector. AUBASA comenzó las tareas nocturnas para retirar la separación física del tránsito instalada hace más de doce años entre los kilómetros 9,8 y 7,2. Los trabajos de readecuación demandarán aproximadamente dos meses y, una vez concluidos, el tramo recuperará su capacidad inicial de cuatro vías fluidas con el pórtico electrónico plenamente integrado.

Para los usuarios que ya se encuentran adheridos a TelePASE, el cobro se registra automáticamente al cruzar por debajo del pórtico. En tanto, aquellos conductores que no posean el dispositivo deberán abonar la pasada con posterioridad a través de los canales digitales oficiales de la empresa para evitar la generación de infracciones de tránsito.

Autopista Bs. As.-La Plata: multas de hasta $684.300 por falta de pago y cómo regularizar las deudas

A la par de la habilitación de los pórticos automatizados, AUBASA implementó un estricto esquema de sanciones para penalizar la evasión del pago de peajes en toda la Autopista Buenos Aires–La Plata y en las rutas del Corredor Atlántico. Las multas económicas por no abonar la pasada oscilan entre las 100 y las 300 Unidades Fijas (UF), pudiendo alcanzar montos de hasta $684.300 según la escala de valores provinciales.

Para evitar que el no pago derivase directamente en un acta de infracción de tránsito, la concesionaria estableció un protocolo de regularización virtual:

Plazo de gracia: Los automovilistas disponen de un período de 30 días hábiles posteriores a la pasada para abonar el saldo pendiente sin recibir la sanción formal.

Los automovilistas disponen de un período de 30 días hábiles posteriores a la pasada para abonar el saldo pendiente sin recibir la sanción formal. Pago online de pasadas pendientes: Para saldar la deuda, el usuario debe ingresar al portal oficial pagopatente.com.ar, introducir el dominio de la patente y cancelar el monto acumulado de forma 100% digital.

Para saldar la deuda, el usuario debe ingresar al portal oficial pagopatente.com.ar, introducir el dominio de la patente y cancelar el monto acumulado de forma 100% digital. Reclamos por fallas en TelePASE: Si el vehículo cuenta con el dispositivo habilitado pero el cobro falló por un inconveniente técnico, el titular puede contactar al Call Center (0800-666-8353) o al asistente virtual AUBOT (11-3931-2406) dentro de los 30 días de plazo.

Si el vehículo cuenta con el dispositivo habilitado pero el cobro falló por un inconveniente técnico, el titular puede contactar al Call Center (0800-666-8353) o al asistente virtual AUBOT (11-3931-2406) dentro de los 30 días de plazo. Derivación a la Justicia de Faltas: Vencidos los 30 días hábiles sin cancelar la deuda, el registro de la infracción se gira de manera automática a los Juzgados de Faltas de la Provincia de Buenos Aires bajo el Decreto 532/09, instancia en la que la determinación del monto y el juzgamiento quedan bajo la jurisdicción de las autoridades provinciales.

Cabe recordar que la portación del dispositivo TelePASE es de carácter obligatorio para transitar por la traza, funcionando como único medio de pago en los puntos sin barreras ya vigentes en Gutiérrez (km 31) y en el acceso a Villa Elisa (km 41).