Denunciaron a Hernán Casciari por una presunta estafa: su defensa en las redes

El escritor fue denunciado por un grupo de inversores, que lo acusó de estafa en el sistema de financiamiento que había armado para su proyecto, Orsai

Un grupo integrado por 18 socios inversores presentó una denuncia penal contra el escritor Hernán Casciari y su productora, Orsai Audiovisuales, acusándolo de presunta estafa y administración fraudulenta en el sistema de financiamiento colectivo con el que se financiaron películas y series. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes, representados por el abogado Ariel Gil Ces y agrupados bajo el nombre de Productores Organizados, afirman haber aportado entre 50 y 3.000 dólares a proyectos audiovisuales con promesas de rentabilidad que no se habrían cumplido, argumentando que los retornos no superaron el 3% de lo invertido y que en la mayoría de los casos no lograron recuperar el capital invertido.

La presentación judicial cuestiona la falta de documentación contable para verificar los gastos e ingresos de producciones como La Uruguaya, la serie Canelones (protagonizada por Darío Barassi), La muerte de un comediante, Emi On Off y el documental D.A.M., dedicado a Diego Maradona. Además, los querellantes señalan supuestos movimientos de fondos entre las distintas obras sin la debida autorización de los aportantes, solicitando a la Justicia una auditoría contable integral, una rendición de cuentas formal de cada proyecto y la identificación de las cuentas bancarias vinculadas a la firma y a Casciari.

Casciari respondió a las acusaciones de estafa en su productora

Frente a la repercusión mediática del caso, Casciari difundió un video en sus redes sociales para responder a las acusaciones y rechazar las categorías jurídicas imputadas. El escritor argumentó que un fraude o una estafa implican una premeditación y una intención sostenida de hacer daño, calificando de ridícula la hipótesis de que alguien en la productora haya querido defraudar a los participantes. El fundador de la editorial repasó los veinte años de trayectoria del proyecto cultural y admitió que, entre las múltiples iniciativas que llevan adelante en simultáneo, el área audiovisual fue la que no dio los resultados esperados por una mala ejecución operativa.

En su descargo público, el creador de Orsai reconoció haber pedido disculpas de forma personal a los socios del proyecto durante todo el año pasado y atribuyó lo sucedido a desaciertos, ingenuidad y fallas en la comunicación institucional. Para sostener su versión, compartió un código QR con acceso público a facturas, comprobantes y registros de gastos comprendidos entre 2021 y 2025. Asimismo, descartó categóricamente que se trate de un esquema Ponzi o de una maniobra delictiva, desvinculó a las figuras y actores que participaron de las producciones e insistió en su predisposición para aclarar la situación contable ante las autoridades competentes.