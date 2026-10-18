Alarmante informe sobre el porcentaje de menores de 40 años que no llega a fin de mes

El ingreso de las familias argentinas volvió a quedar en el centro del debate económico tras conocerse los resultados del último Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora. La medición, realizada a fines de septiembre sobre un universo de 1.438 casos a nivel nacional, reveló que el salario promedio resulta insuficiente para completar el mes: dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero a más tardar el día 20, una situación que alcanza picos del 72% entre la población menor de 40 años y del 83,3% en los sectores de menores recursos.

El fenómeno bautizado en el estudio como "la generación del día 20" expone que solo un 34% de los encuestados logra cubrir sus compromisos mensuales completos, mientras que apenas un 9,8% declara capacidad de ahorro. En este contexto, el crédito dejó de operar como una vía para el consumo y pasó a convertirse en una necesidad de subsistencia. Un 56,2% de la población se endeudó en los últimos seis meses, de los cuales el 55,1% destinó ese dinero a la compra de alimentos o salud y un 21,3% al pago de tarifas de servicios públicos, mientras que el 81,8% percibe de forma constante que sus ingresos pierden frente al proceso inflacionario.

Las brechas entre la clase media, los jóvenes y los sectores vulnerables

El análisis de la consultora evidencia realidades marcadamente opuestas según el nivel socioeconómico. En la clase baja, el 59,6% agota sus recursos antes del día 15 y el 83,3% no supera los primeros 20 días, con un nivel de endeudamiento del 68,1% orientado en su gran mayoría (65,5%) a gastos esenciales. Por el contrario, en la clase alta el 61,9% logra ahorrar y el crédito (tomado por el 36,5%) se utiliza principalmente para adquirir bienes durables (63,4%).

Por su parte, la clase media actúa como un punto de inflexión dentro de la muestra: el 51,4% no llega a fin de mes y el 47,1% se encuentra endeudado. Sin embargo, este estrato registró la proporción más alta de endeudamiento destinada a cancelar boletas de servicios públicos y tarifas básicas, alcanzando el 29%. En tanto, el grupo comprendido por los menores de 40 años muestra un perfil crítico: además de que más del 70% se queda sin liquidez antes de la última década del mes, el 60,9% debió recurrir al endeudamiento, el 69,1% sostiene una mirada negativa sobre la marcha económica del país y solo un 3% cuenta con algún margen de ahorro.

Qué opina la sociedad sobre la morosidad y el rol del Estado

Ante la acumulación de compromisos financieros por parte de los hogares, el estudio indagó sobre la posición de los ciudadanos frente a la morosidad y las posibles soluciones regulatorias. Un 67% de los consultados se manifestó a favor de la intervención estatal en el mercado crediticio, pero reclamando un marco de reglas claras antes que asistencialismo financiero o condonaciones.

Entre quienes solicitan la participación del Estado, el 61,3% considera prioritario regular las condiciones de otorgamiento, las tasas y los topes de las cuotas para alinearlas con la capacidad real de pago. Un 23,6% se mostró de acuerdo con posibilitar instancias de refinanciación a través del Banco Central, mientras que solo el 7,5% consideró oportuno condonar las deudas mediante leyes específicas. El informe concluye que, al cubrir gastos corrientes con crédito que se paga con el salario del mes posterior, se genera un círculo de endeudamiento recurrente que compromete la estabilidad financiera cotidiana de la población.