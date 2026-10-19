Supermercados en Argentina: quiénes abren locales y quiénes cierran

Mientras algunas cadenas reducen sucursales, otras invierten en nuevos locales y formatos de cercanía. Qué empresas crecen y cuáles se reestructuran

El negocio de los supermercados en Argentina atraviesa una transformación que se refleja tanto en el cierre de sucursales como en la apertura de nuevos puntos de venta. Mientras algunas de las principales cadenas reducen su estructura o buscan mejorar su rentabilidad, otras avanzan con inversiones, incorporan establecimientos y apuestan por formatos comerciales diferentes a los tradicionales.

Carrefour, ChangoMâs, Coto y La Anónima figuran entre las compañías que impulsan nuevas propuestas o amplían su presencia. En paralelo, Dia y Vea enfrentan procesos de reorganización que incluyen cierres de locales. El movimiento muestra que, pese a las dificultades del consumo, las empresas no están respondiendo de la misma manera.

Una de las tendencias más visibles es el crecimiento de los supermercados de cercanía, establecimientos de menor superficie que buscan captar las compras cotidianas. Sin embargo, también existen inversiones en grandes sucursales y operaciones de adquisición que modifican el mapa comercial en distintas provincias.

Carrefour, ChangoMâs y Coto apuestan por supermercados más chicos

Carrefour es una de las cadenas que continúa expandiendo su formato Express. A comienzos de octubre inauguró su primera tienda de este tipo en San Miguel de Tucumán, ubicada en Combate San Lorenzo 591, como parte de un proyecto que contempla diez aperturas en esa provincia durante 2026.

La inversión anunciada supera los $2.500 millones. La compañía también incorporó recientemente una sucursal Express en el barrio Padre Carlos Mugica, en la Ciudad de Buenos Aires, con una inversión de $682 millones. Con esa inauguración, la red de este formato alcanzó los 527 establecimientos en el país.

El avance se produce después de que Carrefour analizara la venta de su operación argentina. En febrero, la empresa dejó en suspenso ese proceso y comunicó que continuaría desarrollando su negocio local.

Por su parte, ChangoMâs lanzó Mâs Go, una propuesta de proximidad con locales de hasta 200 metros cuadrados y un surtido superior a los 2.000 productos. Los primeros establecimientos comenzaron a funcionar en Villa del Parque, Monte Castro y Belgrano.

El grupo GDN, controlado por Francisco de Narváez, anunció nuevas aperturas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. La propuesta busca competir en el segmento de compras rápidas, donde Carrefour Express y Dia tienen una presencia consolidada.

Coto también comenzó a desarrollar su formato Cotito. La cadena transformó una sucursal de Balvanera en un establecimiento pensado para compras de menor volumen, con cajas de autocobro y un espacio destinado a la logística de ventas online.

La Anónima y Cooperativa Obrera amplían su presencia en el interior

La expansión no se limita a los supermercados pequeños. La Anónima avanza con un plan de inversiones para 2026 y 2027, después de incorporar 12 hipermercados que pertenecían al Grupo Libertad.

La compañía proyecta nuevas sucursales en Bell Ville y San Francisco, en Córdoba; San Nicolás, en Buenos Aires; y la ciudad de Neuquén. Para 2027 contempla aperturas en Reconquista, Santa Fe, y San Carlos de Bariloche, Río Negro. El programa también incluye remodelaciones, mejoras logísticas y la adaptación de establecimientos adquiridos a nuevos formatos comerciales.

Otra empresa que continúa creciendo es la Cooperativa Obrera. La entidad, originaria de Bahía Blanca, alcanzó las 158 sucursales durante 2026 y proyecta superar los 160 supermercados.

Su expansión comprende localidades de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. Además, aprovechó espacios anteriormente ocupados por supermercados Vea, como ocurrió en Lobos y San Pedro.

Dia y Vea: las cadenas que reducen sucursales

En contraste con las inversiones de otras compañías, Dia viene reorganizando su operación argentina. La cadena española terminó 2025 con 1.007 tiendas, frente a las 1.041 que tenía al cierre de 2024. La reducción de 34 establecimientos respondió a un proceso de revisión de su red comercial para mejorar la eficiencia y la rentabilidad.

En julio de 2026 también trascendió que Dia había iniciado la búsqueda de un comprador o socio para su negocio argentino, mediante un mandato otorgado al banco Santander. Pese a esos movimientos, la empresa conserva una de las redes de supermercados más extensas del país, con fuerte presencia en el segmento de cercanía.

Por otro lado, Vea, perteneciente al grupo chileno Cencosud, también redujo su presencia en Argentina. Durante el último trimestre de 2025, la compañía cerró 13 sucursales de esta cadena, además de un supermercado Disco, un Easy y tres locales de Blaisten.

Algunos de los establecimientos que quedaron vacíos comenzaron a ser ocupados por otros operadores. Es el caso de la Cooperativa Obrera, que avanzó sobre antiguos locales de Vea en las localidades bonaerenses de Lobos y San Pedro, como parte de su estrategia de expansión.

Por qué cambian los supermercados y qué puede pasar con los precios

La transformación del sector está relacionada con los hábitos de consumo y la necesidad de controlar los costos operativos. Los locales de menor tamaño requieren superficies más reducidas y permiten acercar la oferta a barrios donde las grandes tiendas tienen menos presencia. El modelo apunta especialmente a consumidores que realizan compras frecuentes, en lugar de concentrar todo el gasto en una visita mensual a un hipermercado.

Sin embargo, los establecimientos de cercanía no necesariamente ofrecen los precios más bajos. Las diferencias dependen de las promociones, los acuerdos comerciales, la variedad disponible y los costos de cada formato.

Para los consumidores, la llegada de nuevos supermercados puede ampliar las alternativas de compra y generar mayor competencia en determinadas zonas. No obstante, más sucursales no garantizan automáticamente una reducción de precios.

El escenario muestra dos estrategias simultáneas: empresas que buscan crecer mediante nuevas inversiones y otras que priorizan la rentabilidad de sus operaciones actuales. La evolución del consumo será determinante para establecer cuáles de estos modelos logran consolidarse durante 2027.