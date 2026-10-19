Un aeropuerto del interior fue modernizado y ahora puede recibir vuelos de noche

Con el apoyo de la industria minera, la terminal aérea de Perito Moreno arregló el sistema de balizas para poder operar en horario nocturno

El Aeropuerto Jalil Hamer de la ciudad de Perito Moreno, ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, quedó formalmente habilitado para realizar operaciones de despegue y aterrizaje nocturnos. La novedad se oficializó mediante una nota técnica que levantó de forma definitiva la restricción operativa que pesaba sobre la pista de aterrizaje. El avance fue posible tras la concreción de un paquete de obras integrales enfocado en la restauración de los sistemas de balizamiento, la iluminación y las ayudas visuales de la terminal aérea.

La ejecución de los trabajos requeridos demandó la intervención articulada entre la firma especializada Dawer Tech, personal municipal, trabajadores del propio aeropuerto y la cuadrilla de Servicios Públicos locales. El financiamiento económico de la obra provino directamente del fideicomiso ambiental y de infraestructura que el Municipio de Perito Moreno mantiene con la empresa minera Newmont Cerro Negro, operadora del yacimiento de oro y plata ubicado a aproximadamente dos horas de la zona urbana.

Aeropuerto de Perito Moreno: detalle de las obras y los trabajos realizados en la pista

Para lograr la habilitación del ente regulador aeronáutico, los equipos técnicos realizaron la reparación completa de los circuitos 1 y 2 del balizamiento de pista, sumado al acondicionamiento de las balizas en la plataforma de estacionamiento y en las calles de rodaje. Además, se reparó la ayuda visual de aproximación PAPI en la pista 28, lo que requirió el recambio estratégico de dos transformadores del circuito eléctrico de balizas.

El aeropuerto de Perito Moreno ya puede operar vuelos nocturnos

La remodelación se completó con la colocación de cartelería indicadora de pistas, la puesta en marcha del faro de aeródromo y la instalación de balizas de obstáculos. Asimismo, la visibilidad terrestre fue reforzada con la colocación de 12 reflectores LED de alta potencia para iluminar la plataforma operativa y un recambio total de las luminarias instaladas en el sector del estacionamiento vehicular.

Perito Moreno y un impulso a la conectividad aérea, el turismo y la minería santacruceña

Hasta el momento de la puesta en valor, la pista de 1.700 metros de extensión sólo permitía el tráfico de aeronaves durante el horario diurno. Esta limitación condicionaba la logística de la región, cuyo movimiento de pasajeros está fuertemente ligado a los recambios de turno del personal técnico y operativo de las mineras que operan en el Macizo del Deseado.

La habilitación nocturna fortalece el esquema de vuelos comerciales regulares y de fomento que ya operan en la ciudad: