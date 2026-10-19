Más interrupciones del servicio del tren por obras: aseguran que está en la recta final

El próximo fin de semana volverá a dejar de funcionar uno de los ramales de la línea Mitre, mientras que los otros dos tendrán circulación limitada

El servicio ferroviario de la línea Mitre experimentará nuevas modificaciones operativas y suspensiones temporales durante el próximo fin de semana. Según informó Trenes Argentinos, el sábado 24 y el domingo 25 de octubre el ramal Tigre no prestará servicio, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorrido limitado entre la estación Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses. La medida responde a la ejecución de obras intensivas de renovación integral de vías que ya alcanzan más del 80% de avance en su traza.

Las tareas principales se desarrollarán de manera simultánea en tres puntos estratégicos de la traza para aprovechar la ventana de trabajo extendida. En las inmediaciones de la estación Olivos se concretará el recambio del enlace Norte, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se intervendrán alcantarillas en el tramo comprendido entre las calles Besares y Ramallo. En tanto, a la altura de la estación San Fernando se llevará a cabo la sustitución del enlace Sur. Durante estas dos jornadas se instalarán además dos nuevos aparatos de vía (ADV), mecanismos indispensables para que los trenes puedan cambiar de carril con mayor fluidez y seguridad.

El ramal Tigre de la línea Mitre no funcionará este fin de semana por obras en las vías

Emergencia ferroviaria y avance de las obras en el Tren Mitre

El reacondicionamiento de los tendidos se realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Los trabajos apuntan a sustituir infraestructura que en determinados tramos acumula más de 40 años de antigüedad, situación que obliga a las formaciones a transitar a velocidad precautoria generando demoras y cancelaciones habituales en el cronograma de viajes.

Hasta el momento, las cuadrillas de trabajo ya concretaron significativos progresos sobre la traza:

Renovación de vías: Se colocaron más de 35 kilómetros de tendido sobre un total de 40 kilómetros proyectados entre el empalme Maldonado y la terminal de Tigre.

Tercer riel: Se renovaron 38 de los 47 kilómetros del sistema de alimentación eléctrica.

Infraestructura complementaria: Se completaron intervenciones en 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas, y 4 aparatos de vía.

El plan integral contempla finalizar la readecuación de 24 pasos a nivel, 22 pasos peatonales, 65 puentes y alcantarillas, la renovación de 23 aparatos de vía y el reemplazo de 4 paragolpes en la estación terminal de Tigre. Desde la empresa ferroviaria indicaron que la utilización del fin de semana completo resulta indispensable para ejecutar tareas de alta complejidad operacional en sectores de difícil acceso.