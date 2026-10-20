Histórica línea de colectivos vuelve a funcionar con nuevo dueño y renovado diseño

Se trata de una popular línea que por décadas unió el Sur del Conurbano Bonaerense con la Capital Federal, y ahora vuelve tras meses sin servicio

La empresa Misión Buenos Aires anunció de manera formal la reactivación, regularización laboral y relanzamiento de la emblemática Línea 148. La histórica red de colectivos, que tras enfrentar meses de parálisis administrativa y laboral comenzó a normalizar su esquema operativo, operará a partir de ahora bajo la denominación comercial de "Misión Halcón". La iniciativa devuelve un servicio vital para la conectividad de la zona sur del Conurbano Bonaerense con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, movilizando a cerca de 35.000 pasajeros diarios y más de 1.035.000 usuarios al mes.

El nuevo nombre comercial fue seleccionado a través de un concurso participativo impulsado por los propios pasajeros habituales. La elección de "Misión Halcón" y el rediseño estético de sus carrocerías rinde un directo homenaje al arraigo local de la zona y al club Defensa y Justicia, la icónica institución deportiva de Florencio Varela conocida popularmente como "El Halcón".

La fecha elegida para la oficialización del servicio coincidió además con el aniversario de la fundación de Don Casimiro (creada el 19 de octubre de 1964), empresa pionera del grupo familiar conducido por Casimiro y Eduardo Zbikoski, cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX con la adquisición del primer Ford T de la provincia de Misiones.

Vuelve la línea 148: un corredor clave entre Constitución, Quilmes y Florencio Varela

El recorrido de la Línea 148 funciona como una verdadera columna vertebral de transporte para 15 barrios del sur metropolitano, atravesando localidades clave como Crucecita, Gerli, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Quilmes, San Francisco Solano y Florencio Varela. Tras cuatro meses de parálisis total que afectaron el traslado de trabajadores, estudiantes y pacientes hacia hospitales e intercambiadores ferroviarios, la línea ya opera sus seis ramales con frecuencias reforzadas en horas pico:

Ramal A (Plaza Constitución - Cementerio de Florencio Varela): Opera con frecuencias de entre 10 y 14 minutos en los momentos de mayor demanda.

Ramal B (Plaza Constitución - Paraje El Tropezón / La Capilla): Une la Capital Federal con el interior de Varela con salidas cada 20 a 29 minutos.

Ramal D (Plaza Constitución - Villa del Plata por Coronel Lynch): Cuenta con una frecuencia en hora pico de entre 8 y 11 minutos.

Ramal G (Plaza Constitución - San Francisco Solano por José Andrés López): Conecta con Quilmes operando cada 8 a 11 minutos.

Ramal H (Plaza Constitución - San Francisco Solano por Av. Monteverde / Ruta 4): Mantiene frecuencias de entre 8 y 11 minutos.

Ramal I (Plaza Constitución - Av. Donato Álvarez y Av. Monteverde): Une la terminal porteña con el partido de Quilmes con intervalos de entre 8 y 11 minutos.

En total, la renovada flota cubre más de 540.000 kilómetros mensuales, garantizando la cobertura completa entre la cabecera porteña en Plaza Constitución y los distintos puntos neurálgicos del conurbano sur.