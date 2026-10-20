Aire acondicionado: cuánto cuesta comprarlo e instalarlo en 2026

Antes del verano, los precios de los equipos y la instalación muestran grandes diferencias. Cuánto hay que gastar y qué conviene revisar para ahorrar

Con la llegada de los primeros días de calor, muchos argentinos comienzan a evaluar la compra de un aire acondicionado para el verano 2027. Sin embargo, el presupuesto necesario no termina en el precio del electrodoméstico: la instalación, los materiales y las eventuales modificaciones eléctricas pueden representar un gasto adicional importante.

En octubre de 2026, los equipos split frío/calor de alrededor de 3.000 frigorías se consiguen desde aproximadamente $650.000, aunque los modelos de marcas reconocidas y con tecnología inverter pueden superar el millón de pesos. A esa cifra hay que agregarle la colocación, cuyo valor depende de la capacidad del aparato, la ubicación y los materiales necesarios.

Un relevamiento de precios realizado por la plataforma Todo Resuelto mostró diferencias importantes entre comercios, incluso para un mismo modelo. Por eso, comparar presupuestos y conocer cuánto cuesta dejar funcionando el equipo resulta fundamental antes de concretar la compra.

Cuánto cuesta un aire acondicionado en octubre de 2026

Los precios de los aires acondicionados varían principalmente según la potencia, la marca y la tecnología utilizada. Los modelos inverter, que regulan el funcionamiento del compresor para optimizar el consumo eléctrico, suelen tener un precio diferente al de los equipos convencionales.

Un relevamiento actualizado a comienzos de octubre identificó distintas alternativas de equipos split frío/calor con tecnología inverter:

Philco de 2.900 frigorías: $676.689.

Philco de aproximadamente 3.200 frigorías: $799.999.

BGH de 3.000 frigorías: $952.875.

Surrey de 4.500 frigorías: $1.495.999.

Hyundai de aproximadamente 5.500 frigorías: $1.568.600.

Estos valores corresponden a un relevamiento realizado a fines de septiembre y pueden modificarse según el comercio, las promociones y la disponibilidad.

Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado antes del verano

La instalación es uno de los gastos que muchas veces no se contemplan al momento de elegir el equipo. Según los valores publicados por Clickie para octubre de 2026, la mano de obra para colocar un split de hasta 3.000 frigorías oscila entre $130.000 y $150.000. Para equipos de entre 3.000 y 4.500 frigorías, el rango se amplía hasta los $200.000.

En aparatos de mayor capacidad, la colocación puede alcanzar los $300.000, siempre considerando únicamente la mano de obra.

Sin embargo, existen diferencias importantes cuando el servicio incluye materiales. Carrefour, por ejemplo, ofrece la instalación de equipos de hasta 3.500 frigorías por aproximadamente $340.000, con materiales incluidos.

En tanto, Easy publica tarifas que varían según la ciudad. Para equipos de entre 3.500 y 6.000 frigorías, el servicio cuesta $359.992 en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, mientras que en Resistencia alcanza los $391.992.

Los presupuestos pueden aumentar cuando es necesario realizar trabajos adicionales, como extender cañerías, instalar una nueva conexión eléctrica o colocar la unidad exterior en altura. Por eso, antes de contratar, conviene consultar si el precio incluye caños de cobre, aislantes, ménsulas, desagüe y cableado.

Cuánto hay que gastar en total para tener el aire funcionando

Para conocer el desembolso real es necesario sumar el precio del equipo y la instalación completa. Por ejemplo, si se toma como referencia un split Philco inverter de $676.689 y se contrata un servicio de colocación de $340.000, el presupuesto total alcanza aproximadamente $1.016.689.

En cambio, si se elige un BGH de $952.875 y se utiliza el mismo valor de instalación, el gasto asciende a $1.292.875. Estos cálculos son orientativos y suponen que los equipos son compatibles con el servicio presupuestado y que no hacen falta trabajos extraordinarios.

También existen alternativas más económicas cuando se contrata la mano de obra de manera independiente, aunque en ese caso es indispensable sumar el costo de los materiales y verificar las condiciones de garantía. Una conexión eléctrica adicional puede representar entre $45.000 y $100.000 de mano de obra, dependiendo de las características de la vivienda.

Aire acondicionado inverter o convencional: cuál conviene comprar

Una de las decisiones más importantes es elegir entre un equipo inverter y uno convencional. La principal diferencia está en el funcionamiento del compresor. Mientras los modelos tradicionales alternan ciclos de encendido y apagado, los inverter pueden regular su velocidad para mantener la temperatura con un consumo más eficiente. Esto no significa que todos los inverter gasten lo mismo ni que el ahorro sea idéntico en cualquier vivienda. La eficiencia depende del modelo, las condiciones de uso y el aislamiento del ambiente.

También es fundamental elegir correctamente la capacidad. Un equipo demasiado pequeño puede trabajar durante más tiempo sin alcanzar la temperatura deseada, mientras que uno sobredimensionado implica una inversión inicial innecesaria. La cantidad de frigorías necesarias depende de los metros cuadrados, la altura del techo, la orientación, las ventanas y la exposición solar. Por ese motivo, conviene solicitar asesoramiento técnico antes de comprar.

Para quienes buscan reducir el presupuesto, comparar el precio final instalado, revisar las condiciones de financiación y contratar profesionales con referencias comprobables puede ser más importante que aprovechar una promoción aislada.

Con el verano cada vez más cerca, comprar el aire acondicionado con anticipación permite comparar alternativas y organizar la instalación sin depender de la demanda de los días de mayor calor.