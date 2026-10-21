Final de Boca en Sudamericana: cómo registrarse para comprar entradas

Conmebol habilitó la inscripción para los hinchas que quieran acompañar al Xeneize en Barranquilla. Categorías disponibles y precios estimados

La clasificación épica de Boca Juniors a la gran final de la Copa Sudamericana en el estadio Maracaná desató un entusiasmo masivo entre los simpatizantes xeneizes, que ya planifican la logística para viajar a Barranquilla el próximo 21 de noviembre. Tras revertir la serie frente a Vasco da Gama en Río de Janeiro, el equipo de La Ribera volverá a disputar la definición de un certamen internacional y la expectativa por conseguir entradas en el estadio colombiano es absoluta entre sus fanáticos.

Frente a la alta demanda que se anticipa para el cruce decisivo, donde Boca espera por el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, la Confederación Sudamericana de Fútbol puso en marcha la primera fase del operativo de venta de localidades. Si bien el cuadro tarifario final y la fecha de apertura de los expendios virtuales se confirmarán en breve, la Conmebol habilitó un registro previo de interés en su plataforma oficial.

Este paso inicial resulta clave para los hinchas que buscan seguir al equipo en suelo cafetero, ya que les permitirá recibir notificaciones prioritarias en el momento exacto en que se libere la venta masiva de las diferentes categorías de ubicaciones.

Paso a paso: cómo realizar el registro preventivo para las entradas

El procedimiento para inscribirse en la base de datos de Conmebol se realiza de manera 100% digital a través del sitio web oficial. Los simpatizantes interesados en gestionar su ticket deben completar un formulario básico con sus datos personales:

• Datos filiatorios: nombre completo y fecha de nacimiento.

• Contacto y residencia: dirección de correo electrónico activa y país de residencia habitual.

• Selección de equipo: indicar de manera explícita por quién hincharán en final de Barranquilla.

Desde la organización remarcaron que el registro en este sistema otorga prioridad informativa y acceso de primera mano a los enlaces de compra, pero no garantiza la reserva directa ni constituye una preventa asegurada de las ubicaciones.

Sectores disponibles en el estadio y detalles que definirá la Conmebol

Durante la carga de datos en la plataforma, los hinchas pueden seleccionar su preferencia entre cuatro categorías de ubicaciones bien diferenciadas dentro del estadio de Barranquilla:

• Categoría 1: sectores preferenciales situados detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados y de carácter neutral.

• Categoría 2: plateas laterales opuestas a la tribuna principal, con asientos no numerados.

• Categoría 3: ubicaciones detrás de los arcos, destinadas exclusivamente a las parcialidades de los clubes finalistas.

• Hospitality: incluye los mejores asientos de Categoría 1 combinados con servicios gastronómicos de catering y experiencias de entretenimiento exclusivo.

En los próximos, la Conmebol dará a conocer la fecha formal de apertura de la boletería virtual, el tope máximo de boletos permitidos por comprador y los precios definitivos para cada sector.

Qué precios se pagaron en la última final de Copa Sudamericana

Los hinchas de Lanús, que ganaron el último torneo ante Atlético Mineiro, por penales, tuvieron estos costos, que sirven para tener una idea de cuánto podrían estar las entradas para la final de Boca en Colombia.

En aquella oportunidad, en noviembre de 2025, los tickets categoría 3 costaron u$s90, la categoría 2 estaba a u$s130, mientras que la categoría 1 llegó a u$s200. Curiosamente las entradas de Hospitality estaban algo más baratas a u$s160, pero solo se encontraban disponibles para clientes de Ueno Bank.