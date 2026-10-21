Sueldos de encargados de edificios: cuánto cobrarán en noviembre

El gremio fijó las nuevas escalas salariales que rigen desde octubre y se liquidan el próximo mes. Los básicos según función y categoría

Los encargados de edificios tendrán un incremento salarial correspondiente al período de octubre de 2026, el cual se liquidará de forma efectiva con los haberes de noviembre. El ajuste surge del entendimiento paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), conducida por Víctor Santa María, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y las cámaras empresarias del sector.

La actualización salarial abarca a todas las funciones contempladas dentro de la actividad e introduce diferenciales significativos según el nivel del inmueble, la antigüedad del operario y si la contratación incluye vivienda en el edificio. Esta revisión de las grillas salariales impactará también de forma directa sobre la liquidación final de las expensas ordinarias que abonan propietarios e inquilinos en todo el país.

Escala salarial para encargados, ayudantes e intendentes

En la categoría de encargado permanente con vivienda, las remuneraciones básicas quedaron fijadas de la siguiente manera: $1.316.343 para la primera categoría, $1.261.495 para la segunda, $1.206.648 para la tercera y $1.096.952 para la cuarta categoría. Para el personal que desempeña las mismas tareas sin vivienda, los haberes oscilan entre $1.504.674 en la primera escala y $1.253.895 en la cuarta.

Por su parte, la escala para los ayudantes permanentes réplica exactamente los mismos valores que los encargados, diferenciándose según la modalidad de vivienda. En el caso del ayudante de media jornada, las sumas van desde $752.337 hasta $626.948. El cargo de intendente, en tanto, se unificó en un sueldo básico de $1.810.032 para todas las categorías.

Vigilar, suplencias y adicionales por tareas específicas

Dentro del segmento de vigilancia y servicios complementarios, la nueva grilla salarial establece $1.339.194 mensuales para el personal de vigilancia nocturna y $1.260.779 para el turno diurno. Por su parte, la remuneración para encargados de guardacoches se fijó en $1.148.903 con vivienda y en $1.230.245 sin vivienda. En tanto, para el personal jornalizado de hasta 18 horas mensuales la hora se calculó en $13.746,40, mientras que el valor diario para los suplentes ascendió a $60.026,80.

A los sueldos básicos señalados se suma un adicional remuneratorio mensual fijo de $65.000 para todas las categorías, más pluses específicos por funciones operativas dentro del consorcio: