Cuatro caballos de polo murieron por el impacto de un rayo en el Jockey Club de San Isidro

La descarga cayó en la cancha 6 del Jockey mientras los animales esperaban para entrenar. Un petisero sufrió una leve descompensación y fue trasladado

Cuatro caballos de polo murieron durante una práctica que todavía no había comenzado en el Jockey Club de San Isidro. Una descarga eléctrica alcanzó un cable de acero cercano al lugar donde estaban sujetas las yeguas y provocó la muerte inmediata de los animales.

El episodio ocurrió este miércoles por la mañana y no dejó personas heridas, aunque uno de los trabajadores tuvo que recibir atención médica.

Los equinos pertenecían a Alejandro Checchi y se encontraban en la cancha 6, situada en el sector central de la pista del Hipódromo de San Isidro, dentro del predio que administra el Jockey Club.

La tormenta sorprendió a quienes estaban en el lugar. De acuerdo con los testimonios, el tiempo cambió en pocos minutos: la mañana había comenzado soleada, pero el cielo se oscureció rápidamente antes de que se produjera el impacto.

Un petisero fue atendido tras el rayo que mató a cuatro yeguas en San Isidro

Uno de los petiseros, encargados de la alimentación, la higiene, el cuidado y la preparación diaria de los caballos, sufrió una leve descompensación después del episodio. Fue llevado a un centro de salud para que lo revisaran.

La escena quedó registrada en videos que se difundieron en redes sociales. En las grabaciones se ve a un trabajador acercarse a los animales muertos y revisar sus patas. También aparecen restos de madera y telas esparcidos por el sector, aparentemente desplazados por el viento.

Después del accidente, integrantes de la institución consultaron al área de golf sobre los sistemas de detección de actividad eléctrica. Ese sector dispone de radares especiales para advertir sobre rayos. Sin embargo, según la información difundida sobre el episodio, no se habría emitido una advertencia antes de la descarga.

Cómo puede afectar un rayo a los caballos

Las descargas eléctricas pueden afectar a los equinos de manera directa o transmitirse a través de elementos conductores. Especialistas consultados por medios nacionales señalaron que la electricidad puede propagarse por estructuras metálicas, como los alambrados o los elementos utilizados para sujetar a los animales.

Para determinar con precisión cómo se transmitió la descarga en el Jockey Club, sería necesario establecer el recorrido de la electricidad y las condiciones de las instalaciones en el lugar.

El antecedente de una descarga que mató a 31 vacas en Chaco

La muerte de animales por rayos tiene antecedentes en el país. En un campo de la zona rural de Charata, en el interior de Chaco, una descarga cayó sobre un alambrado durante un temporal y causó la muerte de 31 vacas que estaban en contacto con el metal. Los peones encontraron los cuerpos después de la tormenta.

Las cuatro yeguas de Alejandro Checchi estaban en la cancha 6 del Hipódromo de San Isidro

Efectivos del Departamento de Seguridad Rural acudieron al establecimiento para verificar lo ocurrido. El propietario, Juan Carlos Sequencia, de 66 años, decidió donar los animales muertos al Complejo Ecológico Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde serían destinados a alimentar a otros animales.