Philco quiere regalarle una heladera a una familia de González Catán que se hizo viral

Un video que circuló en redes sociales llamó la atención de la firma, que ahora busca a sus protagonistas para reintegrarles el dinero y sorprenderlos

Las redes sociales pueden convertir una escena cotidiana en una historia que llega a miles de personas en cuestión de horas. Eso fue lo que ocurrió con una familia de González Catán, que quedó en el centro de la conversación digital a partir de un video protagonizado por una heladera.

La repercusión del episodio llegó hasta Philco, la marca del electrodoméstico, que ahora quiere encontrar a los integrantes de la familia para devolverles el dinero que pagaron por la compra y entregarles otros productos como regalo.

La iniciativa incluye, además, hacerse cargo del flete de la heladera, con el objetivo de que la familia no tenga que afrontar ese gasto.

Philco busca a la familia para devolverle el dinero y hacerle más regalos

La propuesta de la marca es ir más allá de la devolución del importe de la compra. Philco quiere contactar a los protagonistas del video para reintegrarles el dinero y sumar otros productos, en una iniciativa que surgió después de que la escena comenzara a circular en redes sociales.

Por el momento, el objetivo es dar con la familia, oriunda de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, para poder concretar la propuesta.

Philco busca regalarle la heladera a la familia viral de González Catán.

De una escena cotidiana a una historia que trascendió las redes

El video tiene como protagonista a una familia y una heladera Philco, en una escena que despertó el interés de quienes se encontraron con las imágenes en redes sociales.

La escena que se volvió viral muestra el momento en que una mujer sale de su casa y se encuentra con una sorpresa que no esperaba: toda su familia está en la puerta con una heladera Philco para regalársela.

La reacción es inmediata: sorprendida y sin poder creer lo que está viendo, la mujer se encuentra con el electrodoméstico que sus seres queridos le llevaron hasta la entrada de su hogar, en un momento cargado de emoción que quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

Ahora resta encontrar a la familia para que la iniciativa pueda hacerse realidad. Mientras tanto, la historia suma un nuevo capítulo, esta vez con una marca que busca convertir la repercusión de un video viral en un gesto concreto para sus protagonistas.