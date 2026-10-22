El evento será este domingo y tendrá también opciones de 3K y 10K. La inscripción es gratuita y los participantes entregarán alimentos no perecederos

La ciudad bonaerense de Campana volverá a reunir a corredores, familias y vecinos en una nueva edición de su carrera solidaria. El evento, organizado por AXION energy, se realizará el domingo 25 de octubre desde las 9 y tendrá una novedad: por primera vez, incorporará una distancia competitiva de 5 kilómetros, que se sumará a las modalidades de 10K y 3K recreativos.

La propuesta llega a su quinta edición después de convocar a más de 5.000 participantes en 2025, cuando se alcanzó un récord de asistencia y se recolectaron más de 7.000 alimentos para instituciones de la localidad. Este año, la iniciativa volverá a combinar actividad física, participación comunitaria y una acción solidaria.

La largada y la llegada estarán ubicadas en el Club AXION, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Estrada, frente a la refinería de la compañía. La inscripción será gratuita, aunque cada participante deberá entregar un kilo de alimento no perecedero —como aceite, fideos, arroz o azúcar— al momento de retirar su dorsal.

La carrera solidaria de AXION energy en Campana suma la categoría 5K por primera vez

Una carrera con opciones para distintos niveles

La incorporación de los 5K amplía las alternativas para quienes quieran participar de la jornada. La edición contará con dos distancias competitivas, de 5 y 10 kilómetros, además de un recorrido recreativo de 3 kilómetros, pensado para quienes prefieran sumarse sin competir.

La organización también contempla categorías inclusivas en los 10K. Se premiará a los tres primeros puestos, tanto en mujeres como en hombres, de las categorías general, silla de ruedas, disminución visual y otras discapacidades.

"Llegar a la quinta edición, después de un año en el que nos acompañaron más de 5.000 personas, confirma que la carrera ya es un encuentro esperado por los vecinos de Campana. Es una propuesta pensada para que participe toda la familia, más allá del nivel de entrenamiento de cada uno, y por eso este año sumamos los 5K. Al mismo tiempo, cada alimento que se entrega al retirar el número se transforma en una ayuda concreta para las instituciones que trabajan todos los días junto a la comunidad", señaló Verónica Staniscia, vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy.

Los alimentos recolectados serán destinados a instituciones de Campana. En la edición anterior, las donaciones llegaron al Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes, la Casa de Día Padre Aníbal, el comedor Comenzar Panza Llena Corazón Contento, Cáritas Parroquial Campana y la fundación CreSiendo.

El evento será este domingo y tendrá también opciones de 3K y 10K

Cómo participar de la carrera en Campana

Los interesados pueden realizar la inscripción gratuita a través del formulario online. Los cupos son limitados y existen dos puntos habilitados para retirar los dorsales: el Club de Corredores, ubicado en Monroe 916, en la Ciudad de Buenos Aires, y el Club AXION, en Campana.

En ambos lugares será necesario presentar el DNI y entregar un alimento no perecedero. Quienes participen en las distancias competitivas de 5K y 10K también deberán tener el apto físico vigente, cargado previamente en el formulario de inscripción. Los menores de 16 años solo podrán participar en los 3K.

El retiro de dorsales en el Club de Corredores se realizará del martes 20 al viernes 23 de octubre, de 10 a 18, y el sábado 24, de 8.30 a 16. En el Club AXION, en Campana, se podrá hacer de martes 20 a sábado 24, de 10 a 18. El día de la carrera, las remeras se entregarán entre las 6.30 y las 8.45, antes de la largada prevista para las 9.

La actividad se desarrolla en Campana, donde AXION energy opera una refinería que fue objeto de una importante inversión destinada a ampliar la capacidad de procesamiento de petróleo y mejorar la calidad de los combustibles. La carrera se convirtió, a lo largo de sus ediciones, en una de las iniciativas locales que vinculan el deporte con la participación de los vecinos y el acompañamiento a organizaciones de la comunidad.

¡Se viene la #AXION10k! en la Ciudad de Campana. Este 25 de octubre vos también podés ser parte.

Retiro de dorsales

Club de Corredores: Monroe 916, CABA

Martes 20/10 hasta el viernes 23/10, de 10.00 a 18.00 hs.

Sábado 24/10 de 08.30 a 16.00 hs.

Club AXION: Estrada y Viamonte, Campana.

Martes 20/10 hasta el sábado 24/10, de 10.00 a 18.00hs.

IMPORTANTE

Para hacer efectiva la inscripción, al momento de retirar su dorsal cada participante debe entregar un alimento no perecedero.

Más información en @axionenergyrefineria

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