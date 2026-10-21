ARTBAT en Punta del Este: productora argentina apuesta por megaevento para 10 mil personas

Endless Sound prepara para el 3 de enero de 2027 un espectáculo en Narbona, La Barra, con ARTBAT, Mind Against y Mariano Mellino, para 10.000 personas

La temporada de verano 2027 en Punta del Este sumará una nueva apuesta de la industria argentina del entretenimiento. Endless Sound, una productora especializada en música electrónica, organizará el próximo domingo 3 de enero un espectáculo encabezado por ARTBAT, Mind Against y Mariano Mellino, con una capacidad proyectada de hasta 10.000 asistentes.

El encuentro tendrá lugar en Narbona, en la zona de La Barra, Uruguay, y contará con más de ocho horas de música y una producción especialmente diseñada para la ocasión.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de expansión regional de Endless Sound, una compañía argentina que lleva más de once años trabajando en la organización de espectáculos y en el management artístico.

La apuesta de una productora argentina por Punta del Este

La industria de los espectáculos internacionales continúa encontrando oportunidades en los principales destinos turísticos de Sudamérica. Punta del Este, que cada verano concentra visitantes de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, se convirtió en uno de los mercados atractivos para los organizadores de eventos de música electrónica.

En ese escenario, Endless Sound busca dar un nuevo paso en su desarrollo empresarial con una producción que aspira a reunir hasta 10.000 personas.

Laureano de Bernardis, socio de Endless Sound, participa del proyecto que busca fortalecer la presencia de la compañía en Uruguay y ampliar su actividad fuera del mercado argentino.

La organización de un evento de estas características requiere una estructura que involucra contratación de artistas internacionales, infraestructura, logística, tecnología, seguridad, comercialización de entradas y acuerdos con diferentes empresas del sector.

El espectáculo se realizará en una de las fechas de mayor actividad turística del verano uruguayo, con el objetivo de atraer público de distintos países de la región.

ARTBAT, Mind Against y Mariano Mellino: tres figuras internacionales

El principal atractivo de la jornada será ARTBAT, el dúo ucraniano integrado por Artur Kryvenko y Vitaliy Limarenko, que logró posicionarse entre los proyectos reconocidos de la música electrónica internacional.

Su carrera incluye presentaciones en festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Coachella, además de colaboraciones con artistas como David Guetta, Armin van Buuren, Pete Tong e Idris Elba.

La programación también contará con Mind Against, reconocido por su propuesta de techno melódico, y Mariano Mellino, uno de los representantes argentinos del progressive house con proyección internacional.

La combinación de los tres artistas apunta a reunir diferentes públicos vinculados a la escena electrónica, con una programación de más de ocho horas.

Cómo será el evento en Narbona y la venta de entradas

Para la presentación del 3 de enero, Endless Sound proyecta instalar una estructura de carpa que permitirá desarrollar el espectáculo en un espacio preparado para recibir a miles de asistentes.

La producción incluirá un escenario principal, infraestructura técnica y una organización de los accesos y servicios acorde con las dimensiones previstas.

La capacidad proyectada del evento es de hasta 10.000 personas, convirtiéndolo en una de las grandes apuestas de la temporada de verano 2027 en Punta del Este.

La elección de Narbona, en La Barra, responde a la intención de desarrollar una propuesta que combine una locación vinculada al turismo de Punta del Este con un espectáculo musical de gran escala.

Según la información difundida por la organización, las entradas ya se encuentran a la venta a través de plataformas diferenciadas según el país.

Para Argentina, Brasil y Paraguay, la comercialización se realiza mediante Venti, mientras que en Uruguay está disponible a través de Passline.

Los precios y categorías pueden consultarse directamente en las respectivas plataformas.

Endless Sound: once años en la industria del entretenimiento

La compañía cuenta con antecedentes en la producción de espectáculos en Buenos Aires y Mendoza, con presentaciones en espacios como el estadio Obras, el Auditorio Bustelo y Arena Maipú.

A lo largo de su trayectoria trabajó con artistas internacionales como Boris Brejcha, John Digweed, Amelie Lens, Nina Kraviz, Maceo Plex, Stephan Bodzin y Deborah De Luca, entre otros.

Con este nuevo proyecto, la productora argentina busca ampliar su presencia regional y consolidar a Punta del Este como una plaza estratégica dentro de su calendario de eventos.

La presentación de ARTBAT representa uno de los proyectos de mayor convocatoria previstos por la compañía para el inicio de 2027.