Construir una casa: los gastos que no incluye el precio por m2

Honorarios, permisos, conexiones y trabajos en el terreno pueden encarecer una obra. Qué revisar antes de aceptar un presupuesto de construcción

Construir una casa en Argentina requiere una inversión que va más allá de multiplicar los metros cuadrados por el costo de construcción. Aunque ese indicador permite obtener una primera referencia, el presupuesto final de una vivienda puede incluir gastos adicionales vinculados con trámites municipales, honorarios profesionales, conexiones de servicios y características del terreno.

En octubre de 2026, el costo de construir sigue siendo una de las principales preocupaciones de quienes proyectan una vivienda propia. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 1,5% durante septiembre, con subas del 1,3% en materiales, 1,6% en mano de obra y 1,5% en gastos generales.

Sin embargo, el precio por metro cuadrado no siempre representa el costo de una casa terminada y lista para habitar. Todo depende de los conceptos incluidos en el presupuesto y de las condiciones particulares de cada proyecto. Por eso, antes de comenzar una obra resulta fundamental identificar qué trabajos y servicios deberán contratarse por separado.

Honorarios profesionales: un gasto clave al construir una casa

Uno de los primeros desembolsos corresponde a los servicios de arquitectura y otros profesionales que intervienen en el proyecto. La elaboración de planos, el cálculo de estructuras, la dirección de obra y la documentación técnica representan tareas diferentes, que pueden contratarse en conjunto o por separado.

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires establece un marco arancelario para determinar los honorarios profesionales según las características y el costo de cada obra. En su documentación distingue, entre otras prestaciones, la elaboración del proyecto, la dirección de los trabajos y las tareas de administración. Esto significa que contratar a un arquitecto para diseñar una vivienda no implica necesariamente que también esté incluida la supervisión de su construcción.

Además, pueden requerirse intervenciones de especialistas en instalaciones eléctricas, sanitarias o estructuras, según las características del inmueble y las exigencias locales. Antes de firmar un contrato, conviene solicitar una descripción detallada de las tareas comprendidas, los honorarios correspondientes y las eventuales actualizaciones durante el desarrollo de la obra.

Permisos municipales y trámites que pueden aumentar el presupuesto

Otro aspecto que debe contemplarse es la documentación necesaria para construir legalmente. Los requisitos cambian según la localidad, pero generalmente incluyen la presentación de planos, la intervención de profesionales habilitados y la autorización municipal correspondiente.

En determinadas jurisdicciones también pueden existir derechos de construcción, tasas administrativas, visados profesionales y obligaciones vinculadas con la aprobación del proyecto. No existe un importe único para estos trámites en toda la Argentina. Los valores dependen de las ordenanzas municipales, la superficie de la vivienda y el tipo de intervención.

Por ese motivo, antes de comprar materiales o contratar mano de obra es conveniente consultar en el municipio qué documentación se exige y cuáles son los costos aplicables.

También resulta importante comprobar que el terreno permita desarrollar la vivienda proyectada. Las restricciones urbanísticas pueden establecer límites de altura, superficies edificables, retiros y otras condiciones. Modificar un proyecto después de iniciados los trámites puede generar nuevos gastos profesionales y administrativos.

Terreno y conexiones: los costos que pueden quedar afuera

Las características del lote influyen directamente sobre el presupuesto. Un terreno nivelado y con servicios disponibles no presenta las mismas condiciones que otro que requiere movimientos de suelo o trabajos especiales.

Entre las tareas que pueden ser necesarias aparecen la limpieza del terreno, nivelación, relleno, excavaciones y estudios técnicos para determinar las características del suelo. Estos trabajos no siempre están incluidos en las cotizaciones generales de construcción y pueden modificar el tipo de fundación necesario para la vivienda.

Las conexiones de electricidad, agua, gas y cloacas también deben analizarse antes de comenzar. La disponibilidad de una red frente al terreno no garantiza que el costo de conexión esté contemplado en el presupuesto. Según la ubicación, pueden requerirse instalaciones internas, gabinetes, medidores, inspecciones o extensiones de infraestructura.

En barrios privados y urbanizaciones cerradas, además, pueden existir reglamentos constructivos, depósitos, derechos de obra y otros cargos específicos. Por eso, un presupuesto que parece competitivo puede dejar de serlo cuando se incorporan trabajos que inicialmente no estaban considerados.

Qué incluye el costo por metro cuadrado que publica el INDEC

El Índice del Costo de la Construcción del INDEC es una referencia para analizar la evolución de los costos del sector, pero no constituye una cotización personalizada para construir una casa.

El indicador mide los cambios de precios de materiales, mano de obra y gastos generales correspondientes a modelos representativos de edificios destinados a vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano. Su utilidad principal es mostrar cómo evolucionan esos componentes. No permite determinar por sí solo cuánto costará una vivienda particular en cualquier provincia.

Además, los presupuestos privados pueden tener alcances diferentes. Algunas empresas cotizan estructuras y cerramientos, mientras que otras incluyen terminaciones, instalaciones y equipamiento. Comparar únicamente el valor por metro cuadrado puede resultar engañoso si no se comprueba que las propuestas contemplen los mismos trabajos.

Cómo evitar gastos inesperados al construir una vivienda

Antes de iniciar una obra, los especialistas recomiendan definir el proyecto y solicitar presupuestos detallados que permitan identificar qué conceptos están incluidos.

Entre los puntos que conviene revisar se encuentran:

Materiales y mano de obra: especificar calidades, cantidades y trabajos incluidos.

Honorarios profesionales: identificar las tareas contratadas y su forma de pago.

Permisos y tasas: consultar los requisitos municipales correspondientes.

Conexiones de servicios: verificar disponibilidad y costos de instalación.

Terminaciones: comprobar si están incluidos pisos, revestimientos, pintura, sanitarios y equipamiento.

Actualizaciones: establecer cómo se modificarán los precios durante la ejecución.

También es recomendable contemplar una reserva económica para imprevistos, cuyo monto debe definirse según el proyecto y sus riesgos, en lugar de aplicar un porcentaje universal.

La principal diferencia entre un presupuesto preliminar y el costo final de una vivienda suele estar en el alcance de los trabajos considerados. Una cotización más baja no necesariamente representa una obra más económica si deja afuera prestaciones indispensables.