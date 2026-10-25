Estacionar en CABA, un caos: puede llevar una hora y crecen las quejas de vecinos

Vecinos y comerciantes de Once, Palermo y Belgrano cuentan cuánto tardan en encontrar lugar para dejar el auto. Advertencia desde la Cámara de Garajes

El problema afecta la circulación y el comercio, obligando a reestructurar la movilidad urbana porteña.

La falta de espacios se agrava por el cierre masivo de garajes comerciales y el mayor tamaño de los vehículos actuales.

Estacionar en CABA es un caos: la alta demanda y el crecimiento del parque automotor generan demoras de hasta una hora.

Encontrar un lugar para estacionar en la Ciudad de Buenos Aires puede llevar hasta 1 hora. En barrios como Once, Palermo y Belgrano, vecinos y comerciantes describen una rutina de vueltas a la manzana, autos en doble fila y demoras que afectan tanto a quienes viven en la zona como a quienes trabajan o van de compras.

A la falta de espacio en la calle se suma la reconversión de garajes comerciales. Según la Cámara de Garajes, Estacionamientos y Actividades Afines (CAGESRA), desde 1995 alrededor de 1.500 establecimientos fueron transformados en edificios u otros comercios. En febrero de 2026, la entidad estimó que quedaban aproximadamente 2.000 garajes en CABA.

Estacionar en Once: hasta 1 hora buscando lugar

Alejandro, de 29 años, vive en Once desde siempre. "De lunes a viernes es imposible. Doy vueltas y termino estacionando a 3 o 4 cuadras" contó durante el recorrido realizado por la zona. "Me pasó de estar 1 hora buscando lugar y no llegar. A veces un amigo me presta su cochera", agregó.

También cuestionó la presencia de vehículos en doble fila. "Vienen los manteros con sus autos, paran en doble fila, no hay control. Antes no pasaba".

El problema también afecta a los comercios. Sandra, de 50 años, atiende un local en Once desde hace más de 10 años.

"La gente no puede parar. Viene apurada, estaciona mal o directamente no entro", contó. "Esto afecta al negocio. Falta control, faltan policías".

Yamila, de 23 años, trabaja en una librería sobre la calle Bartolomé Mitre. "Los proveedores vienen apurados porque no tienen dónde parar. Dejan el auto en doble fila, bajan rápido la mercadería y se arma lío en la calle", relató. "Una vez hubo un conflicto fuerte entre dos autos por cómo estaban estacionados", recordó.

Ricardo, vecino del barrio, optó por alquilar una cochera. "Toda la vida alquilé cochera. A la noche no se puede dejar nada. Te rompen el auto, te roban", afirmó.

Palermo y Belgrano: vecinos que reorganizan sus horarios para estacionar

Carlos vive sobre la calle Báez, en Palermo. Hace 5 años compró una cochera privada. "Sin cochera no se puede tener auto acá", aseguró. "Las visitas pueden estar 40 minutos buscando lugar".

También relató una situación que observa en algunas cuadras del barrio. "Hay vecinos que pintan la vereda de amarillo para que no les estacionen. A la noche lo hacen y nadie sabe si lo pintó el vecino o el Gobierno".

Franco, de 29 años, trabaja en una heladería de Palermo y vive en Once. Para viajar al trabajo utiliza una moto. "En auto no podría. Es un caos estacionar. Con la moto siempre encuentro lugar", contó. "No trabajaría acá si tuviera que venir en auto".

En Belgrano, Eugenia Casas, de 27 años, vive desde hace 2 años. Según relató, durante los días hábiles, entre las 16 y las 19, suele tener que estacionar a unas 4 cuadras de su casa o más lejos.

Charo, de 33 años, aseguró que las dificultades ya no se limitan a los horarios de mayor circulación. "Está peor. Antes, en horarios no pico, conseguías lugar. Hoy no importa el horario", afirmó.

Calcula que pierde entre 3 y 5 horas por semana buscando estacionamiento y que muchas veces debe reorganizar sus actividades.

Según el informe Partición Modal 2024, elaborado por el Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial porteño, los viajes diarios en auto con origen o destino en CABA pasaron de 1.813.391 en 2019 a 2.049.537 en 2024, un aumento del 13%.

El uso del auto en los viajes hacia y desde CABA creció del 19,8% en 2019 al 24,6% en 2024.

En el mismo período, la participación del automóvil en esos desplazamientos creció del 19,8% al 24,6%, mientras que la del transporte público cayó del 54,3% al 48,7%.

Los viajes en auto hacia y desde CABA crecieron de 1,8 millones en 2019 a 2,1 millones en 2024.

Por qué cierran los garajes y cuántos quedan en CABA

Eduardo Sánchez, presidente de CAGESRA, aseguró que desde 1995 alrededor de 1.500 garajes fueron reconvertidos en edificios u otros comercios. La Cámara estimó en febrero de 2026 que había aproximadamente 2.000 garajes en la Ciudad. Cabe aclarar que dicha cifra corresponde a establecimientos, no a plazas de estacionamiento.

"Esto no es rentable. Cobran $180.000 por mes, pagás IVA, Ingresos Brutos, ABL, luz, agua. Te queda menos de $5.000 por día. Menos de un café por día", afirmó Sánchez. "Las camionetas valen más de $70 millones y el riesgo lo asume el garajista por muy poca plata", agregó.

La entidad no aportó estadísticas actualizadas sobre la cantidad de garajes que cerraron entre 2020 y 2026 ni sobre cuántos fueron demolidos para construir edificios.

Consultado por iProfesional sobre los cierres de garajes comerciales y posibles medidas para sostener la actividad, el Ministerio de Desarrollo Económico porteño no aportó información específica.

Qué dice el Gobierno porteño sobre la falta de estacionamiento

Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad señalaron que la disponibilidad de espacios para estacionar varía según el barrio y depende de factores como la densidad urbana, los usos del suelo y el crecimiento del parque automotor.

"La disponibilidad de espacios para estacionar en la Ciudad no responde a una única causa ni se presenta de manera uniforme en todos los barrios", explicaron.

Sobre las cocheras privadas, el Gobierno indicó que revisó las políticas de incentivo y que desarrolla un diagnóstico preliminar sobre su impacto en la oferta de estacionamiento.

"Estamos trabajando para generar alianzas público-privadas que permitan ampliar la disponibilidad de espacios de estacionamiento en puntos estratégicos de la Ciudad, de manera integrada al sistema de movilidad", afirmó el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, según la respuesta oficial enviada.

La Ciudad también señaló que el crecimiento de camionetas y vehículos de mayor tamaño afecta la capacidad de cocheras diseñadas para automóviles más pequeños.

En materia de fiscalización, el Gobierno aseguró que no hubo una decisión de reducir las sanciones ni los controles.

Durante 2025 se labraron más de 5,9 millones de infracciones de tránsito. Además, en el marco del Plan de Ordenamiento de Tránsito, se registraron más de 70.000 infracciones durante operativos especiales realizados en zonas de alta circulación y demanda.

El Gobierno mencionó el TramBus T1, nuevos corredores de Metrobus y la futura Línea F de subte entre los proyectos destinados a ofrecer alternativas al uso del automóvil particular.

Cuánto cuesta estacionar en un garaje privado

Los precios de las cocheras varían según el barrio, el tamaño del vehículo y el tiempo de permanencia. En un garaje de Palermo, un empleado consultado durante el relevamiento informó abonos mensuales de $220.000 para autos pequeños y $250.000 para camionetas. También aseguró que los lugares para vehículos grandes estaban completamente ocupados.

Foto del estacionamiento sobre la calle Libertad. Fuente: iProfesional.

En octubre de 2026, en un estacionamiento de la calle Libertad, entre Arenales y avenida Santa Fe, las tarifas por hora son de $7.000 para autos convencionales, $13.000 para camionetas convencionales y $19.000 para vehículos de mayor tamaño de categoría 3.

Estos valores corresponden a establecimientos puntuales y no representan un promedio de toda la Ciudad.

Vehículos más grandes y calles con espacio limitado

Felipe González, cientista de datos especializado en movilidad sostenible, advirtió sobre los límites físicos de las calles y los estacionamientos. "No hay solución posible si la premisa es 'tiene que ser en auto", afirmó. "Una cuadra tiene un límite físico. Y la ciudad también".

"Si la superficie urbana no crece, las calles no se ensanchan y encima aumentan el tamaño de los vehículos, el resultado es una pérdida real de capacidad", explicó.

Según González, muchas cocheras fueron diseñadas para vehículos más pequeños. "Hay viviendas con cochera propia donde ya no se puede abrir la puerta del auto con comodidad", señaló.

Sara Ciocca, especialista en arquitectura y urbanismo, también vinculó la situación con la planificación urbana. "El crecimiento de la motorización no fue acompañado por infraestructura ni por una planificación intermodal eficiente", afirmó.

Guillermo Tella, especialista en ordenamiento territorial, señaló que los desplazamientos diarios desde el conurbano también influyen en la demanda de espacio. "Buenos Aires recibe a diario millones de personas desde el conurbano. La ciudad es monocéntrica y dependiente del automóvil. El problema no es solo dónde estacionar, sino cómo se pensó la ciudad durante décadas", sostuvo.

"Durante décadas se promovió un modelo de expansión urbana basado en el automóvil particular, con áreas residenciales alejadas y una fuerte dependencia del traslado diario hacia el centro", agregó.

Qué multas hay por estacionar en doble fila en CABA y cómo afecta al tránsito?

Sebastián Anapolsky, especialista en transporte y planeamiento urbano, explicó que estacionar en doble fila también afecta a quienes circulan por las calles. "Incluso por pocos minutos, reduce la capacidad de la calle y genera cuellos de botella", señaló. "Cuando las reglas existen pero no se controlan, el desorden se naturaliza", agregó.

Anapolsky también advirtió que la ocupación indebida del espacio afecta otras actividades. "Eso reduce la capacidad de la ciudad para absorber otras funciones esenciales: transporte público, circulación de servicios de emergencia, carga y descarga", sostuvo. "El espacio público es un recurso escaso. Cuando se lo ocupa de forma individual y permanente, el sistema se vuelve ineficiente para todos", afirmó.

Dónde se puede estacionar en CABA y cómo funciona el estacionamiento medido

La Ciudad cuenta con un sistema de estacionamiento medido en sectores de San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro, Recoleta, Puerto Madero y Almagro.

Captura de pantalla del sitio web oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

El pago se realiza mediante la aplicación Blinkay, que reemplazó a los parquímetros y cospeles. El sistema contempla tarifas simples y progresivas, según la ubicación y el tiempo de permanencia.

Para conocer las calles y alturas alcanzadas, el Gobierno publicó un listado de tramos tarifados, correspondiente a febrero de 2025.

Los vecinos que viven dentro de las zonas tarifadas pueden solicitar un beneficio de estacionamiento gratuito para residentes.

El permiso permite estacionar sin cargo en los espacios habilitados dentro de un radio de 300 metros del domicilio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. No implica la reserva de un lugar.