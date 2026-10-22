Presos tomaron a un policía de rehén en el centro porteño y lo mostraron en un video

Los incidentes en Lavalle al 400 dejaron a un agente bajo control de reclusos mientras la negociación con la justicia se torna decisiva

Un motín estalló esta tarde en la Alcaidía 1 de la Policía de la Ciudad. Un grupo de detenidos tomó de rehén a un uniformado tras un violento enfrentamiento entre internos que derivó en una situación de máxima tensión.

El conflicto se desarrolla en el edificio ubicado en Lavalle al 400, en pleno microcentro porteño. Personal policial trabaja para restablecer el orden en la dependencia que funciona como centro de detención temporal.

Según confirmaron fuentes de la fuerza de seguridad porteña, no existe peligro de fugas y hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad. Sin embargo, la situación permanece tensa dentro de las celdas.

Los videos que filmaron los presos desde adentro

Las imágenes que trascendieron muestran la crudeza del motín. Los propios detenidos filmaron desde el interior de la celda y subieron el material a redes sociales.

En uno de los registros se observa al policía tomado de rehén. El uniformado aparece sentado sobre una cama, rodeado completamente de captores. "Miren al 'cobani', lo tenemos allá", dice uno de los reos mientras la cámara enfoca al agente.

"Hagan bajar al fiscal", exigen los presos en la grabación que difundió el canal LN+. Ese reclamo se repite en varios de los videos que circulan.

Otro registro muestra a un detenido tirado en el suelo, presuntamente lesionado. Las imágenes también revelan que los internos bloquearon completamente la puerta de acceso a la zona de celdas con diferentes elementos.

En un pasaje de los videos se ve una televisión encendida dentro de la celda. La pantalla mostraba la cobertura en vivo de diferentes canales sobre el propio motín. Los presos celebraban que su reclamo apareciera en los medios de comunicación.

El operativo desplegado para liberar al rehén

La Policía de la Ciudad montó un operativo de gran envergadura en la zona. Con el correr de los minutos, la presencia de fuerzas de seguridad se multiplicó en Lavalle al 400.

Ingresó un grupo de la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), junto con psicólogos y un negociador especializado en este tipo de situaciones críticas.

Luego arribaron también miembros del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC). Estas unidades se suman al personal policial que entra y sale constantemente de la dependencia.

Ambulancias del SAME y camiones de Bomberos se hicieron presentes en el lugar. Los vehículos de emergencia permanecen apostados frente al edificio, listos para actuar ante cualquier eventualidad.

Cerca de las 16, un periodista de A24 fue llevado dentro de la comisaría por las autoridades. Sin embargo, el ingreso no fue para cubrir la situación: las autoridades le exigieron que los canales de televisión retiraran los drones que sobrevolaban alrededor del edificio.

Curiosos que transitan por esa zona del microcentro se detienen a observar el despliegue. La presencia policial y de medios de comunicación genera expectación en las inmediaciones de Tribunales.

Qué es la Alcaidía 1 y quiénes están allí

La Alcaidía 1 funciona como centro de detención temporal de la Policía de la Ciudad. Allí quedan alojados los detenidos en flagrancia que aguardan ser trasladados o procesados.

No se trata de una cárcel como tal, sino de una dependencia policial con celdas para alojar personas en las primeras horas tras su detención. Los internos suelen permanecer allí poco tiempo antes de ser derivados.

Este motín se produce en medio de los traslados masivos de presos desde la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo penal de Marcos Paz, un proceso que genera tensión en el sistema carcelario porteño.

El proyecto del gobierno porteño incluye que en un futuro también vayan a Marcos Paz los detenidos alojados en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Esa planificación apunta a descomprimir las alcaidías que funcionan dentro de las dependencias policiales.

Las autoridades trabajan contrarreloj para resolver la situación del policía tomado de rehén. El operativo en la Alcaidía 1 continúa activo mientras los detenidos mantienen su reclamo de hablar con un fiscal.