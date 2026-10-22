Supermercado Jumbo tiene 70% de descuento en hogar: más de 100 productos para la cocina

Uno de los supermercados más grandes del país tiene activa una importante promoción para artículos para el hogar con decenas de productos

Desde hace ya un tiempo largo, las grandes cadenas de supermercados diversificaron su oferta comercial más allá de los alimentos y las bebidas. En la actualidad, es habitual encontrar en sus góndolas desde electrodomésticos e indumentaria hasta bazar y bazar decorativo con liquidaciones competitivas.

En esta oportunidad, la cadena de supermercados Jumbo lanzó un paquete de promociones especiales para el hogar, ofreciendo descuentos de hasta el 70% tanto en sus sucursales físicas como en su plataforma de compra online.

Supermercados Jumbo con descuento de hasta el 70% en productos para el hogar

La campaña incluye rebajas sustanciales en elementos de cocina y bazar de marcas reconocidas del mercado:

Hudson: Toda la línea de cocina cuenta con un 25% de descuento, posicionando la sartén en $32.786, la bifera en $34.836, el wok en $42.486 y la cacerola en $51.936.

Carol: Presenta un 70% de descuento en artículos seleccionados, dejando la sartén a $33.239 y el wok a $56.744.

Krea: La marca de bazar ofrece un 40% de descuento en moldes, asaderas y fuentes de diversos materiales como porcelana, vidrio templado y cerámica.

Jumbo, con liquidación en bazar y decoración: los precios en góndola

Además de los utensilios gastronómicos, la liquidación contempla un área dedicada al bazar decorativo y accesorios para el hogar. Un recorrido por la sucursal de Jumbo Palermo expuso una amplia variedad de objetos de diseño con el 70% de descuento aplicado con todos los medios de pago:

Relojes de pared: Opciones de diseño Krea desde $2.639.

Cuadros decorativos: Variedad de láminas y lienzos con motivos de playa desde $1.199, además de cuadros de aplicación Hoja a $8.069.

Cestería y almacenamiento: Canastos de mimbre y fibra natural con 70% de rebaja y cajas decorativas de cerámica en formato regalo a $6.734.

Espejos y portarretratos: Espejos para pared a $7.049 y portarretratos línea Cairo desde $2.924, junto a floreros de cerámica, floreros de vidrio y portavelas.

Desde la cadena recordaron que estas oportunidades de compra se encuentran disponibles tanto en los locales presenciales como en la tienda web con envíos a domicilio o retiro sin cargo en sucursal.