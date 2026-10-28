Casas prefabricadas: cuánto cuestan las de 40, 60 y 80 m2

Los modelos industrializados ofrecen superficies y terminaciones diferentes. Qué precios publican las empresas y qué revisar antes de comprar

Las casas prefabricadas se presentan como una alternativa para quienes buscan construir una vivienda con plazos más previsibles y distintos niveles de inversión. En Argentina, los fabricantes ofrecen desde unidades compactas de 40 metros cuadrados hasta casas familiares de 80 metros cuadrados o más. Sin embargo, los precios cambian considerablemente según el sistema constructivo, la superficie y las terminaciones, por lo que resulta fundamental conocer qué incluye cada propuesta.

En septiembre de 2026, una empresa especializada en viviendas de steel framing publicó modelos de 40 m² desde u$s44.000, mientras que las unidades de 80 m² alcanzaban valores de hasta u$s96.000. En paralelo, existen fabricantes que comercializan casas de sistema mixto con precios expresados en pesos y presupuestos que parten de montos inferiores, aunque no necesariamente ofrecen las mismas prestaciones.

La principal ventaja de estos sistemas es que parte de la fabricación se realiza en talleres o plantas industriales, lo que permite organizar mejor las etapas de construcción. No obstante, comprar una casa prefabricada no significa recibir automáticamente una vivienda lista para habitar: el alcance de la entrega depende del contrato y de las condiciones del terreno.

Cuánto cuesta una casa prefabricada de 40, 60 y 80 metros cuadrados

La empresa Steel Framing Buenos Aires publica un catálogo de viviendas prefabricadas con precios de referencia correspondientes a septiembre de 2026. Sus modelos incluyen estructura de perfiles galvanizados, aislación y diferentes configuraciones interiores.

Los valores informados son los siguientes:

40 m²: entre u$s44.000 y u$s52.000, con un dormitorio.

60 m²: entre u$s57.000 y u$s72.000, con dos dormitorios.

80 m²: entre u$s76.000 y u$s96.000, con dos dormitorios y galería.

La compañía identifica estos importes como precios llave en mano, calculados para terrenos de suelo firme y ubicaciones dentro de un radio de 60 kilómetros. Según su descripción comercial, contemplan platea, estructura, cubierta, aberturas, instalaciones y terminaciones de baño y cocina. Los presupuestos pueden aumentar si el suelo requiere trabajos especiales o la vivienda se instala más lejos.

La comparación también permite observar que el precio por metro cuadrado no es idéntico en todas las superficies. En los modelos pequeños, el costo proporcional de ambientes como el baño y la cocina tiene mayor incidencia, mientras que las unidades grandes distribuyen determinados gastos entre más metros construidos.

Casas prefabricadas en pesos: otras opciones del mercado

Otra referencia es Su Hogar Viviendas, que publicó precios actualizados al 18 de agosto de 2026 para distintos modelos de sistema mixto. En su catálogo, una vivienda denominada Modelo 36 parte de $25.441.682, mientras que el Modelo 57 se ofrece desde $41.999.977.

La empresa también presenta un Modelo 62 con cochera desde $49.620.115. Se trata de valores de referencia sujetos a la ubicación, el alcance de obra y las condiciones comerciales, por lo que no corresponde compararlos directamente con las propuestas llave en mano de otros fabricantes sin revisar las especificaciones.

En el segmento modular de mayor equipamiento, los valores pueden ser superiores. Un relevamiento publicado por La Nación en septiembre ubicó determinadas viviendas de dos dormitorios, de entre 45 y 60 m², en un rango de USD 63.000 a USD 84.000. Las diferencias responden a materiales, aislación, aberturas y nivel de terminación.

Las casas prefabricadas ganan terreno en Argentina.

Qué incluye el precio de una casa prefabricada

El concepto de casa prefabricada abarca sistemas constructivos diferentes. Algunas empresas entregan paneles para ensamblar en el terreno, mientras que otras transportan módulos previamente terminados. También existen propuestas que comercializan principalmente la estructura y dejan determinadas tareas a cargo del comprador.

Antes de contratar, conviene verificar especialmente:

Fundaciones: si la platea o base está incluida.

Traslado y montaje: qué distancia cubre el precio.

Instalaciones: alcance de electricidad, agua y desagües.

Terminaciones: pisos, revestimientos, sanitarios y cocina.

Documentación: planos, permisos y habilitaciones municipales.

Además, es necesario comprobar que el proyecto cumpla las normas de construcción del municipio donde se instalará. La rapidez del montaje no elimina la obligación de realizar los trámites correspondientes.

Cuánto tarda la instalación de una vivienda prefabricada

Los plazos también dependen del sistema elegido. Steel Framing Buenos Aires informa entre 20 y 30 días de fabricación de paneles y otros 30 a 45 días para el montaje y las terminaciones de sus modelos prefabricados. Son tiempos comerciales estimados que pueden modificarse por las condiciones del terreno, los permisos y la complejidad del proyecto.

Por eso, la mejor comparación no es necesariamente la vivienda que anuncia el menor precio, sino aquella que ofrece el presupuesto más completo para una superficie y calidad determinadas. Pedir cotizaciones detalladas de varios fabricantes permite conocer cuánto dinero se necesita realmente para transformar una casa prefabricada en una vivienda habitable.