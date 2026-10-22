Nación confirmó que concesionará Chapadmalal pero no todo: a quién le cede tres edificios

Tras varios meses de idas y vueltas, el futuro del popular predio hotelero cercano a Mar del Plata estará en manos privadas por los próximos 30 años

El Gobierno Nacional dio un paso definitivo en la reconversión de la emblemática Unidad Turística Chapadmalal, marcando el fin formal de los programas de turismo social que funcionaron allí durante décadas. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se lanzó una convocatoria de concurso público nacional para entregar la concesión privada por un plazo de 30 años de seis de los hoteles del predio, mientras que las tres unidades restantes fueron asignadas formalmente a la Universidad Nacional de Mar del Plata para el desarrollo de un proyecto educativo e institucional.

Asimismo, el Poder Ejecutivo cedió el uso de dos inmuebles de la colonia al Municipio de General Pueyrredon para reubicar y poner en funcionamiento el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local. La convocatoria para las licitaciones privadas está pautada para el 27 de noviembre, e incluye la restauración, puesta en valor, explotación comercial gastronómica, deportiva y hotelera, manteniendo la propiedad en manos del Estado nacional.

Chapadmalal: los detalles de la concesión privada y los cánones en UVA

El concurso público contempla la intervención sobre los hoteles 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ubicados sobre la Ruta Provincial 11 a la altura del kilómetro 35. Las propuestas empresariales podrán presentarse por un renglón, por un conjunto de sectores o por la totalidad del complejo.

Para garantizar la inversión, la AABE fijó un canon mensual base cotizado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), al que se sumará una comisión del 2% en concepto de servicios administrativos:

Hotel 1: 14.439,31 UVA ($31.270.638 por mes a valor actual)

Hotel 2: 11.023,35 UVA ($23.872.828 por mes a valor actual)

Hotel 3: 12.443,02 UVA ($26.947.348 por mes a valor actual)

Hotel 4: 19.434,79 UVA ($42.089.155 por mes a valor actual)

Hotel 5: 23.231,36 UVA ($50.311.233 por mes a valor actual)

Hotel 6: 14.111,04 UVA ($30.559.719 por mes a valor actual)

El Gobierno concesionará por 30 años seis de los hoteles de Chapadmalal

Con el fin de incentivar los desembolsos iniciales de las obras —las cuales tendrán un plazo de ejecución máximo de entre 3 y 5 años—, los contratos contarán con un esquema de pago diferido: quien resulte adjudicatario de los seis hoteles juntos comenzará a abonar el canon a partir del mes 61 del contrato (distribuido en 300 cuotas), mientras que los ganadores por renglones individuales lo harán desde el mes 37 (en 324 cuotas). Todos los proyectos ejecutivos deberán respetar las normativas de conservación arquitectónica, ambiental y paisajística dictadas por la Comisión Nacional de Monumentos.

Chapadmalal tendrá una residencia Escuela para la UNMDP: el respaldo de Guillermo Montenegro

Los tres hoteles restantes del complejo fueron asignados oficialmente a la Universidad Nacional de Mar del Plata para la creación de una Residencia Escuela. El proyecto académico contempla el acondicionamiento de espacios de alojamiento para estudiantes, aulas, áreas de formación técnica, sectores deportivos y centros de desarrollo asistencial.

Tras conocerse los pliegos oficiales, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, celebró la decisión a través de sus canales oficiales: "Chapadmalal no puede seguir siendo sinónimo de abandono. Durante años, el complejo sufrió el abandono y el deterioro. Ahora se abre una nueva etapa", manifestó el jefe comunal.

En esa misma línea, Montenegro enfatizó la diferencia entre los modelos de gestión pública: "Acá también se discuten dos modelos. Uno que cree que defender lo público es mantener todo en manos del Estado, aunque los edificios estén cerrados y se deterioren. Y otro que entiende que el patrimonio público se defiende recuperándolo, atrayendo inversión privada, generando trabajo y poniéndolo al servicio de la gente. Recuperar Chapadmalal es transformar el abandono en oportunidades para Mar del Plata".