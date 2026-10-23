El ex presidente sorprendió con una consulta al gigante tecnológico que involucró nombres oficiales y límites internacionales, según fuentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se comunicó con Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, para pedirle que la compañía cambiara el nombre del océano Atlántico en Google Maps. Según el relato del mandatario, el empresario rechazó la propuesta al señalar que los océanos abarcan territorios de numerosos países. La empresa no confirmó públicamente que la conversación hubiera ocurrido.

Trump contó el episodio el miércoles 21 de octubre, durante un acto en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, donde participó para respaldar a candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Allí hizo referencia a los cambios de denominación geográfica que impulsó durante su gestión y planteó que todavía tenía objetivos pendientes.

"Tenemos un lago y tenemos un golfo. Ahora necesitamos un río y necesitamos un océano", afirmó ante sus seguidores.

Según su versión, el presidente evaluó la posibilidad de cambiar el nombre del Atlántico por el suyo o por una denominación vinculada con Estados Unidos. Para conocer si Google podía implementar esa modificación en su servicio de mapas, decidió consultar directamente con Pichai.

Qué le respondió el CEO de Google a Trump

Durante el discurso, Trump recordó el supuesto diálogo con el ejecutivo de la compañía. "Le dije: 'Sundar, estoy pensando en el océano Atlántico. ¿Puedes encargarte de eso?'", relató.

De acuerdo con la reconstrucción del mandatario, Pichai rechazó el pedido y argumentó que la situación era diferente de los cambios anteriores.

"No, no, no. Esta vez no lo voy a hacer. Los océanos son diferentes, señor. Abarcan muchos países. Por favor, no nos pida que hagamos eso", habría respondido el empresario.

Trump también elogió a Pichai y al cofundador de Google, Sergey Brin, a quienes calificó como personas "totalmente brillantes". Después de reproducir la conversación, planteó ante el público si debía insistir con su iniciativa y finalmente se inclinó por desistir.

"Creo que voy a dejarlo pasar. Mejor mantengamos el nombre de océano Atlántico, ¿no les parece?", expresó.

El diario británico The Guardian y el estadounidense New York Post informaron sobre el episodio y señalaron que solicitaron comentarios a Google. Al momento de publicar sus artículos, la compañía no había confirmado el intercambio relatado por Trump.

Los cambios de nombres que Trump ya impulsó

La propuesta tiene como antecedente otras decisiones de la administración estadounidense sobre la denominación de accidentes geográficos.

En enero de 2025, Trump dispuso que el golfo de México pasara a llamarse "golfo de América" en los registros oficiales de Estados Unidos. La medida fue incorporada posteriormente por Google Maps para los usuarios que acceden al servicio desde ese país.

En agosto de 2026, el mandatario también firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por "lago América", en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Canadá.

Google Maps incorporó las nuevas denominaciones para los usuarios estadounidenses. En determinados resultados de búsqueda, el servicio también muestra los nombres tradicionales entre paréntesis. En México y Canadá, en cambio, los usuarios continúan viendo las denominaciones habituales.

Los cambios generaron cuestionamientos en ambos países. Además, no todas las plataformas de mapas adoptaron el mismo criterio: según informó el New York Post, MapQuest se negó a modificar el nombre del lago Ontario.

La eventual modificación del nombre del Atlántico presentaría una diferencia respecto de los casos anteriores. Se trata de un océano que se extiende entre América, Europa y África y cuyas aguas involucran a numerosos países. Por lo tanto, un cambio en los registros o servicios digitales estadounidenses no implicaría, por sí mismo, un reconocimiento internacional de la nueva denominación.

Del océano Atlántico al estrecho de Ormuz

El Atlántico no es el único espacio geográfico cuyo nombre Trump mencionó la posibilidad de modificar. El presidente también aludió al océano Pacífico y planteó la alternativa de llamarlo "océano Americano".

Según el New York Post, a comienzos de octubre el mandatario había hablado de denominar a alguno de los dos océanos "océano Trump" u "océano de las Américas". En su discurso en Carolina del Sur, sostuvo que sus propuestas se limitaban al Atlántico y al Pacífico, aunque no precisó qué nombre asignaría a cada uno.

En septiembre, durante la guerra con Irán, Trump también sugirió cambiar el nombre del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio internacional de petróleo.

"¿Deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por estrecho Trump?", escribió en su red social Truth Social. En el mismo mensaje, sostuvo que el paso marítimo estaría "mejor que nunca".

De momento, según el relato del propio presidente, la iniciativa para cambiar el nombre del Atlántico quedó en suspenso después de la negativa que atribuyó a Pichai. Google, por su parte, no confirmó que el intercambio se hubiera producido.