Habrá turnos de tres horas, ofertas en habitaciones temáticas y reservas anticipadas online para aprovechar beneficios en alojamientos de CABA y GBA

Por primera vez en la Argentina y Latinoamérica, los hoteles alojamiento tendrán su propia jornada de promociones con la llegada de La Noche de los Telos. La cita será el jueves 19 de noviembre de 2026 y reunirá a más de 60 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con descuentos del 50% y turnos especiales de tres horas.

La iniciativa apunta a atraer nuevos clientes, recuperar parte del público que dejó de concurrir y dar mayor visibilidad a una actividad que enfrenta cambios en los hábitos de consumo y aumentos en sus costos. Para lograrlo, los hoteles adheridos ofrecerán reservas anticipadas por internet, con distintas categorías de habitaciones y horarios sujetos a disponibilidad.

La convocatoria ya empezó a mostrar sus primeros resultados. En Otello, uno de los establecimientos participantes, el propietario confirmó que las habitaciones más caras estaban agotadas para la fecha del evento. El dato llamó la atención porque muestra que, al menos en algunos hoteles, el interés también alcanza a las suites premium. Eso sí, la situación de un establecimiento no permite anticipar cómo será la ocupación del resto.

Cuándo es La Noche de los Telos y cómo conseguir el descuento

La primera edición de La Noche de los Telos se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026. La propuesta incluye un descuento del 50% y turnos de tres horas, con la condición de realizar la compra anticipada de las opciones habilitadas por cada hotel.

Las reservas se venden a través de TuEntrada. En esa plataforma, los interesados pueden revisar los establecimientos adheridos, elegir el horario y seleccionar la categoría de habitación que tenga disponibilidad.

Una vez confirmada la compra, reciben un código QR que deberán presentar al ingresar. La promoción está destinada exclusivamente a mayores de 18 años.

Hay un detalle que conviene tener en cuenta: las condiciones no son necesariamente iguales en todos los hoteles. Los horarios, las categorías incluidas y los servicios disponibles dependen de cada establecimiento. Por eso, el descuento anunciado no garantiza que todas las habitaciones puedan reservarse durante toda la jornada.

Además, algunos hoteles anticiparon que acompañarán la promoción con propuestas gastronómicas, música, habitaciones temáticas y experiencias especiales. La oferta variará según el lugar elegido, de modo que quienes estén interesados deberán revisar qué incluye cada alternativa antes de pagar.

El sistema de reservas anticipadas también cambia la forma de organizar la visita. En lugar de consultar directamente en distintos establecimientos, los clientes pueden comparar opciones desde una misma plataforma y asegurarse un turno antes de la fecha elegida.

Qué hoteles alojamiento participan del evento

La convocatoria reúne a más de 60 hoteles alojamiento de la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades del conurbano bonaerense. La lista incluye establecimientos con diferentes tarifas y servicios, desde habitaciones económicas hasta suites equipadas con hidromasajes y otras prestaciones.

Entre los hoteles anunciados para la jornada figuran los siguientes:

Ciudad de Buenos Aires: Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos, Otello, Caravelle, Cramer Plaza, L'Hirondelle, St. James y Venus

Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos, Otello, Caravelle, Cramer Plaza, L'Hirondelle, St. James y Venus Zona norte del Gran Buenos Aires: Magnus y Kebon, en Don Torcuato; Delta, en Tigre; Voitu, en San Fernando; Norte, en Olivos; y The Palms, en Benavídez

Magnus y Kebon, en Don Torcuato; Delta, en Tigre; Voitu, en San Fernando; Norte, en Olivos; y The Palms, en Benavídez Zona oeste: R7, en Castelar; Punto G, en Paso del Rey; y Hotel Oeste, en San Justo

R7, en Castelar; Punto G, en Paso del Rey; y Hotel Oeste, en San Justo Zona sur y La Plata: Owen, en Quilmes, y Pussy Cat, en City Bell

La nómina mencionada no es completa. Para conocer todos los establecimientos adheridos, consultar las categorías habilitadas y revisar los horarios disponibles, hay que ingresar en la plataforma oficial de reservas.

La iniciativa tiene como creador y embajador a Mauro Albarracín, referente de contenidos vinculados con la cultura urbana, y cuenta con la participación de empresarios del sector.

La idea es concentrar en una misma fecha las promociones de una actividad que, habitualmente, comercializa sus servicios de manera individual. Así, los interesados pueden encontrar distintas alternativas sin tener que buscar las ofertas hotel por hotel. Para los establecimientos, la convocatoria abre una oportunidad de llegar a personas que quizá no los tenían entre sus opciones habituales.

Otello ya agotó sus suites premium para la fecha del evento

Uno de los primeros datos concretos sobre la demanda surgió de Otello, ubicado en Arregui 4241, en la Ciudad de Buenos Aires.

Su propietario confirmó a TN que ya tenía reservadas todas las habitaciones de mayor precio para el día de la promoción. Según explicó, la iniciativa funciona como una prueba piloto organizada entre distintos establecimientos y una productora independiente, con la intención de estimular la llegada de parejas.

El dato aporta una primera señal sobre el comportamiento de las reservas. Las promociones no despiertan interés únicamente entre quienes buscan una habitación económica: las suites con servicios adicionales también pueden concentrar consultas y ventas, incluso cuando se aplica un descuento.

Sin embargo, conviene distinguir entre la situación de Otello y el resultado general del evento. El agotamiento informado corresponde a las habitaciones más caras de ese hotel. No significa que todas las suites premium de los más de 60 establecimientos estén reservadas ni que la disponibilidad sea igual en cada zona.

La evolución de las ventas durante las semanas previas al 19 de noviembre permitirá conocer mejor qué categorías concentran la demanda y qué respuesta obtiene la convocatoria en los distintos puntos de Buenos Aires.

Cuánto cuestan las habitaciones de los hoteles alojamiento

Los precios de los hoteles alojamiento varían según la ubicación, las dimensiones de las habitaciones, el equipamiento y los servicios incluidos en cada turno. La diferencia puede ser considerable: mientras algunos establecimientos ofrecen opciones económicas, otros cuentan con suites que incorporan hidromasajes, saunas y espacios privados.

Un relevamiento publicado por iProfesional en octubre de 2026 identificó tarifas desde aproximadamente $13.000 en establecimientos económicos del oeste del Gran Buenos Aires. En el otro extremo del mercado, algunas suites superan los $100.000 por turno.

Entre las opciones de mayor precio aparece Magnus, ubicado en Don Torcuato y adherido a La Noche de los Telos.

Según ese relevamiento, las tarifas habituales del establecimiento incluían habitaciones con hidromasaje desde $44.000, suites ejecutivas desde $72.000 y la Suite Magnus desde $140.000 por turno.

Esta última dispone de unos 230 metros cuadrados, sauna, hidromasaje, dos camas king size y garaje individual integrado a la habitación. Se trata de una categoría que apunta a clientes que buscan más espacio y servicios que los de una habitación convencional.

De todos modos, hay que hacer una distinción: esos valores corresponden a tarifas habituales relevadas durante octubre y no representan necesariamente los precios finales para la jornada promocional. Las condiciones de La Noche de los Telos dependen de las categorías habilitadas, los horarios y las ofertas publicadas en TuEntrada.

Para quienes quieran aprovechar el descuento, la referencia será el precio que aparezca al momento de realizar la compra. También conviene revisar la duración del turno y las prestaciones incluidas, porque dos habitaciones del mismo establecimiento pueden ofrecer servicios diferentes.

La variedad de precios permite que la promoción alcance a públicos con presupuestos distintos. Al mismo tiempo, las suites premium muestran que el negocio no depende exclusivamente de competir por la tarifa más baja, sino también de ofrecer equipamiento y servicios específicos.

La crisis del sector y la caída de la demanda que empuja nuevas estrategias

La llegada de La Noche de los Telos coincide con una etapa complicada para los hoteles alojamiento argentinos. El sector enfrenta una menor concurrencia, gastos operativos en aumento y cambios en la manera en que los consumidores utilizan estos establecimientos.

En abril de 2026, José Manuel Capelo, presidente de la Federación Argentina de Alojamientos por Hora (Fadaph), señaló que la concurrencia había caído más del 20% respecto de 2023. La baja repercute directamente en los ingresos de los turnos de alojamiento y también en las ventas complementarias de gastronomía y bebidas.

En paralelo, los empresarios deben afrontar las facturas de electricidad y gas, los gastos de lavandería, la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones y los costos laborales.

La verdad es que mantener un hotel alojamiento en funcionamiento exige gastos permanentes. Muchos establecimientos trabajan durante las 24 horas, por lo que necesitan conservar las habitaciones en condiciones de uso, reponer insumos y sostener los servicios incluso cuando la ocupación disminuye.

El sector también arrastra las consecuencias de los cierres registrados durante la pandemia y la pospandemia. Según referencias difundidas por Fadaph, alrededor de 20 hoteles alojamiento cerraron en la Ciudad de Buenos Aires durante ese período.

A esa situación se suman las presiones inmobiliarias sobre terrenos ocupados por establecimientos históricos y las modificaciones en las costumbres de los consumidores, especialmente entre los más jóvenes.

Frente a este escenario, los empresarios buscan alternativas para sostener la actividad y atraer público. Los descuentos, las reservas anticipadas y la incorporación de servicios adicionales forman parte de una estrategia que intenta generar nuevas visitas y mejorar la ocupación.

La Noche de los Telos se inscribe en esa búsqueda. En lugar de depender únicamente de las consultas y llegadas habituales, los establecimientos participantes se suman a una campaña común para concentrar la atención sobre su oferta durante una fecha determinada.

Más allá de los descuentos, La Noche de los Telos propone una modalidad de comercialización que modifica una práctica tradicional del sector. Históricamente, muchos clientes llegaban directamente al establecimiento y elegían entre las habitaciones disponibles. Ahora, la reserva anticipada permite organizar la visita antes de salir de casa.

A través de internet, los usuarios pueden consultar hoteles, comparar categorías, seleccionar horarios y pagar por adelantado. La plataforma reúne alternativas que, en condiciones habituales, se comercializan de manera independiente.

El cambio también se refleja en los servicios ofrecidos. Las habitaciones temáticas, los hidromasajes, las propuestas gastronómicas y las suites con equipamiento especial buscan captar a consumidores con distintas preferencias y presupuestos.

Además, la posibilidad de reservar con anticipación puede ayudar a los establecimientos a distribuir mejor la demanda y conocer qué turnos generan mayor interés. Para los clientes, en tanto, permite revisar las condiciones antes de elegir y evitar depender exclusivamente de la disponibilidad al llegar.

La primera edición del evento funcionará como una prueba comercial para medir la respuesta a una promoción colectiva. La participación de más de 60 hoteles permitirá reunir propuestas de diferentes zonas y categorías, aunque los resultados dependerán de las reservas efectivas y de las condiciones particulares de cada negocio.

El interrogante para el sector será qué ocurre después del 19 de noviembre. Una jornada con descuentos puede atraer nuevos visitantes, pero el desafío consiste en determinar si esos clientes regresan y si la iniciativa consigue aumentar la frecuencia de las visitas durante el resto del año.

Por lo pronto, la fecha reunirá promociones del 50%, turnos de tres horas y distintas alternativas de alojamiento en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Quienes quieran participar deberán consultar en TuEntrada los hoteles disponibles, las tarifas vigentes y los servicios incluidos antes de confirmar su reserva.