Güerrín y Plaza Mayor ya venden el pan dulce para las Fiestas y estos son los precios

Los dos emblemas de la gastronomía porteña ya promocionan sus clásicos pan dulces para estas Fiestas. Cómo son y cuánto sale cada uno

A dos meses de las Fiestas de fin de año, Güerrín y Plaza Mayor ya promocionan sus emblemáticos pan dulces. Tanto en redes sociales como en sus locales, ya ofrecen este emblemático producto que ocupa un lugar central en las mesas de los argentinos.

De hecho, cuando llega diciembre, es común ver largas filas para poder comprar el pan dulce de Plaza Mayor, ubicado en el centro porteño. Pese a que, tal como aclaran en sus redes, este restaurante vende el pan dulce todo el año. Algo similar ocurre en la emblemática pizzería, que también ofrece la posibilidad de adquirirlo en la web.

Lo cierto es que en octubre de 2026, estos dos emblemáticos pan dulces tienen precios similares:

El pan dulce de Plaza Mayor cuesta $45.000 .

cuesta . El de Güerrin, en tanto, sale $50.000.

Cómo es el pan dulce de la pizzería Güerrín

Según explica en su página web, el pan dulce de Güerrín tiene "1.3 kg de puro sabor porteño". "Hecho de forma artesanal con nuestra receta familiar, este pan dulce combina fruta macerada, frutos secos y el sabor casero de toda la vida", detalla.

Güerrín ya vende sus pan dulces, 'hechos a mano y al horno a leña'

Y agrega: "Está hecho con una mezcla selecta de miel, castañas de cajú, almendras, pasas de uva, nueces y fruta abrillantada, todo realzado con aromatizantes naturales. El resultado es un pan dulce esponjoso y delicioso, con un sabor único y artesanal que rinde homenaje a los maestros italianos que fundaron nuestra pastelería".

Si bien su pan dulce ya se convirtió en un emblema, Güerrín es famoso local e internacionalmente por sus pizzas. Por eso también es común ver largas filas en la puerta de su local en la avenida Corrientes, a metros del Obelisco.

Güerrín es uno de los grandes clásicos de la pizza porteña. Desde su apertura en 1932, el local construyó una identidad alrededor de sus pizzas al molde, de masa gruesa y generosa cobertura de muzzarella, y se convirtió en un punto de encuentro para quienes recorren el centro de Buenos Aires.

Con el paso de las décadas, el negocio se transformó. Lo que comenzó como un pequeño establecimiento con una única barra para comer al paso hoy tiene capacidad para recibir a más de 800 personas y atiende a cientos de comensales por jornada.

La pizzería también forma parte de la historia cultural de la avenida Corrientes. Durante la época dorada del teatro, sus mesas y mostradores recibieron a reconocidas figuras del espectáculo. Entre sus visitantes estuvieron Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Tato Bores y Susana Giménez.

En la actualidad, la pizzería trabaja con cinco hornos a leña, en los que se hornean alrededor de 1.000 pizzas por día. Durante los fines de semana, cuando aumenta la cantidad de clientes, el despacho puede llegar a 1.500 pizzas diarias.

Las famosas pizzas al molde se preparan a mano y llevan una salsa especial de la casa, elaborada con tomate perita, orégano, ají molido, ajo y sal. Entre las opciones más elegidas se encuentra la clásica combinación de pizza de mozzarella con fainá.

Cómo es el pan dulce de Plaza Mayor, por el que hacen cuadras de fila

En sus redes sociales, Plaza Mayor aclara algo que sus fanáticos ya saben de memoria: allí hay pan dulce todo el año. Sin embargo, es cuando llegan estos meses que suelen formarse filas para comprarlos.

"Desde 1985, amasamos cada día la receta de la abuela, con el mismo amor de siempre. Porque las tradiciones que nacen del corazón no esperan a Navidad, viven todo el año", dicen desde Plaza Mayor en sus redes.

El local queda en Venezuela 1399, en el centro porteño, y la panadería está abierta todos los días de 9 a 19.

"Hace muchos años, en una pequeña cocina donde danzaban los aromas de manteca y almendras, la abuela Tita amasaba con ternura una receta nacida del amor y del tiempo. Un secreto capaz de convertir lo simple en magia. La abuela confió su receta a la familia, con una única condición: que se respetara cada medida, cada almendra, cada paso, tal cual como lo hacía. Porque en esa precisión vivía su historia, y en su historia, el sabor de lo eterno", reseñan desde Plaza Mayor.

El pan dulce de Plaza Mayor también puede comprarse online

"Y ahí fue que, en 1985, la promesa cobró vida. El pan dulce de la abuela sigue vigente hoy y llegó a todos los argentinos y el mundo entero. Nuestro emblemático Pan Dulce que elaboramos desde hace más de 40 años, respetando la receta tradicional que lo convirtió en un clásico", detalla.

"Presentado únicamente en su versión clásica de 1 kilo, es el pan dulce que ha acompañado a generaciones de familias y que año tras año vuelve a ocupar el centro de la mesa navideña", concluye.

Lo cierto es que, aunque los ingredientes generales se conocen, la fórmula exacta permanece como un secreto familiar, transmitido entre generaciones y protegido como parte de la identidad de la casa. Ese halo de misterio -sumado al sabor, la textura y la constancia de calidad- alimenta el mito y explica por qué tantos clientes regresan año tras año.

Es por eso que el pan dulce de Plaza Mayor es un clásico en cada Fiesta en la mesa de muchos argentinos. Y por lo que suele haber largas filas para poder comprar uno.