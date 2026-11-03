ARCA: quiénes deben emitir factura electrónica desde noviembre

Desde el 1 de noviembre, ARCA exige factura electrónica a nuevos contribuyentes. Quiénes están alcanzados, cómo emitirla y qué sucede con el papel

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó desde el 1 de noviembre de 2026 una nueva obligación que afecta a determinados grupos de pequeños contribuyentes. A partir de esa fecha, los monotributistas sociales y los trabajadores independientes incluidos en el Monotributo Promovido deben utilizar sistemas electrónicos para documentar sus operaciones, en reemplazo de los tradicionales talonarios impresos.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5893/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de una ampliación del régimen de facturación electrónica. El objetivo es mejorar la trazabilidad de las operaciones, simplificar los procedimientos administrativos y reducir la utilización de comprobantes en papel.

El cambio resulta especialmente importante para quienes todavía emiten facturas manuales. Sin embargo, no implica la creación de un nuevo impuesto ni modifica por sí mismo las categorías del Monotributo. Lo que cambia es el mecanismo utilizado para respaldar las ventas y prestaciones de servicios.

ARCA: quiénes deberán emitir factura electrónica desde noviembre

La normativa incorpora nuevos contribuyentes a la obligación de emitir comprobantes electrónicos o utilizar controlador fiscal, según corresponda. No todos los grupos alcanzados deben comenzar a cumplir en la misma fecha.

El cronograma establecido por ARCA es el siguiente:

Monotributistas sociales: desde el 1 de noviembre de 2026.

Monotributistas promovidos: desde el 1 de noviembre de 2026.

Contribuyentes no alcanzados por IVA: desde el 1 de marzo de 2027.

Los monotributistas sociales son pequeños contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Por su parte, el Monotributo Promovido comprende a trabajadores independientes incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

La obligación no debe confundirse con una exigencia nueva para todos los monotributistas: quienes pertenecen al régimen general ya estaban sujetos a las reglas de facturación electrónica. La modificación alcanza principalmente a grupos que todavía conservaban excepciones.

Cómo emitir una factura electrónica en ARCA

Los contribuyentes alcanzados podrán utilizar herramientas digitales del organismo sin necesidad de contratar un sistema privado de facturación. Una de las alternativas es el servicio Comprobantes en Línea, disponible en la página oficial de ARCA.

Para emitir una factura mediante este sistema, el procedimiento general consiste en:

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y Clave Fiscal. Seleccionar el servicio Comprobantes en Línea. Elegir el punto de venta habilitado. Completar los datos de la operación y del receptor. Confirmar la emisión y obtener el comprobante electrónico.

También está disponible el Facturador de ARCA, una herramienta que permite generar comprobantes desde un celular, una tablet o una computadora. Esta alternativa puede resultar especialmente útil para pequeños emprendedores y trabajadores que necesitan facturar sin utilizar programas administrativos complejos.

La resolución contempla, además, a quienes todavía no tienen un punto de venta electrónico habilitado. En esos casos, ARCA puede darlo de alta automáticamente y asociarlo al domicilio fiscal declarado, dentro del servicio Comprobantes en Línea.

Qué pasa con las facturas en papel desde noviembre

Uno de los principales cambios es la eliminación del uso habitual de talonarios impresos para los monotributistas sociales y promovidos. Desde el 1 de noviembre, estos comprobantes quedaron reservados exclusivamente para situaciones de contingencia, como una falla técnica que impida utilizar los sistemas electrónicos.

Los talonarios previamente autorizados podrán emplearse en esas circunstancias excepcionales hasta el vencimiento de su Código de Autorización de Impresión (CAI). Por lo tanto, quienes todavía facturan manualmente deben adaptar su operatoria antes de la entrada en vigencia de la obligación.

Para los contribuyentes que revisten la condición de no alcanzados por IVA, el calendario será diferente. Este grupo podrá continuar utilizando comprobantes impresos hasta fines de febrero de 2027 y deberá comenzar a emitir facturas electrónicas desde el 1 de marzo. En su caso, la normativa no contempla la opción de reemplazar esa obligación mediante controlador fiscal.

Monotributo Social: otro requisito que conviene revisar

Además de adecuar la modalidad de facturación, los monotributistas sociales independientes deben prestar atención a las condiciones para conservar su inscripción. ARCA establece la obligación de emitir al menos seis facturas por semestre calendario, con excepciones para determinados integrantes de cooperativas y proyectos productivos registrados.

En estos últimos casos, la responsabilidad de facturar puede corresponder a la cooperativa o al proyecto productivo, por lo que es importante distinguir la situación de cada trabajador antes de realizar cambios.

Con la entrada en vigencia de la nueva disposición, quienes todavía utilizan talonarios manuales deberán familiarizarse con las herramientas digitales disponibles. La recomendación es verificar con anticipación el acceso a la Clave Fiscal, el domicilio declarado y el punto de venta, para evitar inconvenientes al emitir los primeros comprobantes de noviembre.