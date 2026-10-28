SanCor Salud renueva su cobertura para empresas, con tres planes y alcance nacional

La compañía lanzó una propuesta que incluye prestaciones flexibles y herramientas de bienestar para acompañar las necesidades de las organizaciones

Las necesidades de las empresas en materia de salud evolucionan junto con las dinámicas del mercado laboral. En ese escenario, las coberturas médicas corporativas buscan ampliar sus prestaciones y ofrecer alternativas que contemplen tanto las características de cada organización como las de sus equipos de trabajo.

En ese contexto, SanCor Salud presentó Corporate, una renovación de su propuesta para el segmento empresarial que incorpora tres nuevos planes, una red de atención de alcance nacional y opciones para adaptar las prestaciones a los requerimientos de cada compañía.

El lanzamiento se realizó durante el Encuentro Cumbre de la firma y forma parte de su estrategia de crecimiento en el mercado corporativo. La empresa, que cuenta con más de 900.000 asociados y 6.500 empresas clientes, busca ampliar las alternativas disponibles para organizaciones de distintos tamaños y sectores.

"Corporate representa una evolución de nuestra propuesta de valor para el mercado empresarial. Buscamos ofrecer un abanico de coberturas que responda a las exigencias de este segmento, con diferenciales concretos en materia de atención, prestadores y flexibilidad", señaló Daniel González, director comercial de SanCor Salud.

SanCor Salud Corporate: tres planes y coberturas adaptables a cada empresa

La nueva propuesta incluye tres planes exclusivos: TIME, BUSINESS y ENTERPRISE. Estas alternativas amplían las opciones de cobertura para el segmento corporativo y contemplan una mayor dimensión de la red de clínicas y sanatorios.

Uno de los componentes de Corporate es el principio denominado "Lego", que permite combinar prestaciones y configurar soluciones de acuerdo con las necesidades de cada organización. La iniciativa apunta a contemplar las diferencias entre empresas en función de su actividad, estructura y requerimientos de atención.

La propuesta también incorpora servicios que van más allá del acceso a la cobertura médica tradicional. Entre ellos se encuentran capacitaciones, acompañamiento profesional médico y una plataforma exclusiva, con el objetivo de sumar herramientas vinculadas con el bienestar integral de los equipos.

La incorporación de este tipo de recursos se relaciona con un desafío creciente para las organizaciones: integrar el cuidado de las personas a sus estrategias de gestión, en un contexto en el que la salud y el bienestar forman parte de las conversaciones sobre el entorno laboral.

El desafío de brindar atención en todo el país

La cobertura territorial es otro de los ejes de la propuesta. Según informó la compañía, su estructura comprende una red de 200.000 prestadores y 200 puntos de atención distribuidos en Argentina.

La presencia en distintas regiones busca responder a las particularidades geográficas y operativas de las empresas, especialmente aquellas que desarrollan actividades en más de una provincia o cuentan con equipos distribuidos en diferentes localidades.

En ese sentido, la adaptación de los servicios a las características de cada territorio constituye uno de los aspectos que SanCor Salud destaca en su estrategia corporativa. La compañía plantea que la combinación entre alcance nacional y alternativas de cobertura flexibles permite atender necesidades diversas dentro del universo empresarial.

Juan Martín del Potro, en la estrategia de comunicación

Juan Martín del Potro será protagonista en la campaña y lanzamiento de SanCor Salud Corporate.

El lanzamiento de Corporate también está acompañado por una renovación de la identidad de la propuesta y una campaña publicitaria protagonizada por Juan Martín del Potro, quien asumió el rol de comunicador institucional oficial de SanCor Salud.

La elección del extenista se vincula con valores asociados a su trayectoria deportiva, como la preparación, la perseverancia y la búsqueda del alto rendimiento, trasladados al ámbito de las organizaciones y sus desafíos.

La campaña cuenta con una idea creativa desarrollada por McCann, producción de Landia y planificación de medios a cargo de UM.

Por otra parte, la elección del nombre Corporate apunta a construir una identidad específica para el segmento empresarial, manteniendo el vínculo visual con la marca principal.

"La elección responde a la intención de construir una identidad sólida, reconocible y alineada con el valor que queremos ofrecer a las empresas. Es una propuesta que expresa una nueva etapa y una manera de presentar nuestras soluciones al mercado", explicó Nora Mosso, gerenta de Marketing de SanCor Salud.

Juan Martín del Potro, comunicador institucional oficial de SanCor Salud.

Una estrategia de crecimiento hacia 2030

La renovación de la oferta corporativa se inscribe en los objetivos de expansión de la compañía para los próximos años. SanCor Salud plantea esta iniciativa como parte de una estrategia de largo plazo que tiene como horizonte 2030 y apunta a alcanzar el millón de asociados.

En ese marco, Corporate representa una apuesta por ampliar su presencia entre las empresas y desarrollar alternativas que contemplen las distintas necesidades de cobertura médica y bienestar de sus trabajadores.