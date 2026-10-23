Detuvieron a un bioquímico que mantuvo secuestrados en su casa a su esposa y sus hijos

Un procedimiento policial en una vivienda de Esquel permitió liberar a una madre y tres menores que sufrían privación de la libertad y violencia

Un bioquímico de 71 años fue detenido en Esquel, provincia de Chubut, acusado de mantener secuestrados a su pareja y a sus tres hijos. La familia fue rescatada tras un allanamiento de urgencia ordenado por la Fiscalía después de que los vecinos denunciaran el aislamiento extremo de la vivienda.

El caso comenzó a investigarse el 10 de octubre. Ese día, vecinos del barrio presentaron una denuncia formal ante la Justicia. Los alertó el encierro total de la casa y la ausencia de contacto social de los menores que vivían en el lugar.

La Policía Comunitaria intentó varias veces comunicarse con la familia. Todas fueron infructuosas. El hombre bloqueaba sistemáticamente cualquier acercamiento.

Ante la falta de respuesta, intervino el Servicio de Protección de Derechos con su Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Los profesionales intentaron ingresar a la vivienda para evaluar la situación de los menores.

El martes de la semana pasada, el bioquímico volvió a negarse. No permitió que los especialistas entraran al domicilio ni que mantuvieran contacto con su pareja o sus hijos.

El equipo técnico elaboró entonces un informe de riesgo urgente en el que advirtió sobre la vulnerabilidad extrema de los integrantes del hogar, lo que motivó a la Fiscalía a solicitar la orden judicial de allanamiento.

El operativo que permitió rescatar a la familia secuestrada

El allanamiento se ejecutó el 22 de octubre. Lo encabezaron la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri, acompañadas por fuerzas de seguridad y equipos médicos.

Durante el operativo, se escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la vivienda. Los gritos motivaron la irrupción inmediata de las autoridades al domicilio.

En el interior, encontraron a los integrantes de la familia confinados en diferentes sectores de la casa. Ante la gravedad de lo constatado, Bagnato solicitó al juez interviniente una ampliación de la medida y dispuso la detención del hombre de 71 años.

El bioquímico quedó imputado por el presunto encierro prolongado de su pareja e hijos. La privación de libertad habría sido sistemática y de larga duración.

Cómo están las víctimas del secuestro en Esquel

Tras el rescate, los órganos judiciales y de salud activaron protocolos de contención. La familia recibe asistencia médica y psicológica de manera permanente.

Los profesionales evalúan el grado de daño provocado por la privación ilegítima de su libertad. El impacto psicofísico en las víctimas, especialmente en los menores, requiere un abordaje especializado.

"Se resguarda de forma absoluta la identidad, las imágenes y los datos que permitan la localización de las víctimas del caso", comunicó el Ministerio Público Fiscal. El objetivo es garantizar su derecho a la intimidad y evitar la revictimización mientras avanzan las actuaciones profesionales.

Qué calificación penal tiene el caso y qué sigue ahora

La Fiscalía calificó el hecho como abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Consideran que el hombre afectó de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas.

"El avance de la investigación penal permitirá determinar la dimensión de lo acontecido", comunicó el MPF. Los investigadores buscan establecer desde cuándo se prolongaba el encierro y bajo qué condiciones vivía la familia.

La Fiscalía requerirá en audiencia las medidas que considere necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación, mientras los equipos profesionales trabajan en la restitución plena de los derechos de las víctimas.

El caso conmocionó a la comunidad de Esquel. Los vecinos que realizaron la denuncia fueron clave para detectar una situación que, según las primeras evaluaciones, habría vulnerado gravemente los derechos fundamentales de cuatro personas durante un período prolongado.