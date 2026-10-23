Así son los nuevos coches de subte que compró CABA: cuándo llegan al país y a qué líneas

Funcionarios porteños viajaron a China para recibir el primero de los 224 nuevos coches que adquirió para renovar tres líneas de la traza

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó en China la recepción del primero de los 224 nuevos coches de subte encargados para modernizar de forma integral la red de transporte subterráneo. En el marco de una comitiva oficial encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, y el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Javier Ibañez, las autoridades visitaron la fábrica de la compañía estatal china CRRC para encabezar el tradicional corte de cinta, supervisar los testeos en taller y presenciar las pruebas técnicas del tren en movimiento.

Las primeras dos formaciones desembarcarán en el país en enero. A partir de su llegada a los talleres locales, las unidades iniciarán un período obligatorio de ensayos técnicos dividido en tres etapas: pruebas estáticas con el tren detenido, pruebas dinámicas en movimiento y la denominada "marcha blanca", una fase de circulación sobre la traza sin pasajeros a bordo para calibrar los sistemas operativos antes de su puesta en funcionamiento definitiva prevista para abril.

Nuevos coches para el subte porteño: cómo se distribuirán los 224 coches y qué equipamiento suman

La masiva incorporación de material rodante se organizará según las necesidades prioritarias del servicio en las trazas:

Líneas A y C (50 coches): Se sumarán progresivamente para incrementar las frecuencias habituales y elevar el confort en la línea C, un corredor clave que conecta los dos principales nodos ferroviarios de la capital (Constitución y Retiro).

Se sumarán progresivamente para incrementar las frecuencias habituales y elevar el confort en la línea C, un corredor clave que conecta los dos principales nodos ferroviarios de la capital (Constitución y Retiro). Línea B (174 coches): La adquisición permitirá concretar la renovación total de la flota de la traza más utilizada de la red, unificando la tecnología operativa de sus formaciones.

En lo que respecta al diseño y la experiencia de viaje, las unidades incorporarán prestaciones de estándar internacional:

Climatización y seguridad: Sistemas de aire acondicionado y un circuito cerrado con 4 cámaras de seguridad por coche (20 cámaras por formación completa).

Sistemas de aire acondicionado y un circuito cerrado con 4 cámaras de seguridad por coche (20 cámaras por formación completa). Información al usuario: Pantallas LED para la indicación de las próximas estaciones y nuevos sistemas sonoros de información al pasajero.

Pantallas LED para la indicación de las próximas estaciones y nuevos sistemas sonoros de información al pasajero. Confort interior: Asientos de fibra con superficie antideslizante y mayor cantidad de agarraderas para optimizar la circulación durante las horas pico.

Asientos de fibra con superficie antideslizante y mayor cantidad de agarraderas para optimizar la circulación durante las horas pico. Accesibilidad universal: Espacios reservados para personas con movilidad reducida con capacidad para sillas de ruedas, apoyos isquiáticos y señalización en braille junto a cada una de las puertas.

Así son por dentro los nuevos coches del subte de la Ciudad de Buenos Aires

Una inversión histórica para la red de subtes y la futura Línea F

La compra de las 224 unidades forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, cuyo plan de modernización del Subte proyecta para 2027 la inversión más alta de los últimos 20 años, alcanzando un presupuesto de 917 mil millones de pesos.

De acuerdo con lo expresado por las autoridades porteñas, este plan integral contempla además la construcción de la tan ansiada Línea F, la renovación de vías, potencia y señalamiento en la Línea B, el reemplazo de escaleras mecánicas antiguas, la incorporación de ascensores, la mejora estructural de talleres y la continuidad del plan de remodelación que ya lleva 21 estaciones intervenidas.