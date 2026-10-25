Cuándo es la Black Week 2026 en Argentina con descuentos en supermercados mayoristas

La edición anual del evento organizado por la Cámara de Distribuidores y Mayoristas llega en noviembre con una semana de promociones

Con el objetivo de dinamizar las ventas y reactivar el consumo en la recta final del año, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) confirmó la realización de una nueva edición de la Black Week mayorista. El evento de promociones especiales se llevará a cabo en todo el país durante la segunda mitad del mes, desde el 16 hasta el 23 de noviembre, e involucrará tanto a sucursales físicas como a plataformas de comercio electrónico.

La iniciativa abarcará a unos 200 comercios mayoristas y distribuidores que ofrecerán rebajas y financiamiento en categorías clave como alimentos de la canasta básica, bebidas, productos de limpieza, higiene personal y perfumería. Desde CADAM resaltaron que el certamen representa un esfuerzo articulado entre fabricantes, distribuidores y cadenas de abastecimiento para acercar precios competitivos al comercio de cercanía y a las familias que buscan cuidar su presupuesto cotidiano.

Black Week 2026: el peso del canal tradicional y la red de comercios de barrio

El evento busca impactar directamente en el circuito comercial del que se abastecen miles de pequeños y medianos comercios de todo el país. Según estimaciones de la entidad empresaria, en la Argentina existen más de 140.000 puntos de venta entre almacenes, perfumerías, kioscos y tiendas de limpieza, a los que se suman alrededor de 20.000 autoservicios regionales.

Participación en el consumo masivo: El canal tradicional abarca hasta el 55% de las ventas totales del mercado de consumo masivo, con un protagonismo marcado de los pequeños autoservicios y almacenes de barrio.

Impacto en los hogares: El canal mayorista incide en forma directa en hasta el 10% del gasto total de las familias argentinas.

"El consumidor espera oportunidades y ofertas para realizar la compra. Fortalecer el circuito mayorista y tradicional contribuye a sostener la actividad comercial y a acercar productos esenciales a los consumidores que necesitan administrar cuidadosamente sus gastos", remarcaron desde la conducción de la cámara.

Caída de ventas y el diagnóstico del sector

El lanzamiento de esta semana de descuentos se da en un contexto económico atravesado por la retracción del consumo masivo. Según el último informe elaborado por la consultora Scentia, las ventas en septiembre mostraron un retroceso del 1,2% interanual y un descenso del 1% en relación con agosto, acumulando una caída del 2,7% en el volumen vendido en lo que va de 2026.

Dentro del canal mayorista específico, el nivel de operaciones en septiembre registró un descenso del 6,7% respecto al mes anterior. En la medición interanual, las mayores contracciones del sector mayorista se dieron en las categorías de bebidas sin alcohol (-21,1%), higiene y cosmética (-9%) y productos perecederos (-8,6%), mientras que el rubro alimentos logró un leve repunte del 3%.

Las empresas y puntos de venta adheridos en todo el territorio nacional, junto a sus ubicaciones geográficas y canales de compra online, pueden consultarse directamente en el sitio web oficial de la entidad (cadam.com.ar).